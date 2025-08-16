La Diputación financia actividades para mayores en 21 municipios de la provincia

La Diputación invertirá algo menos de 133.600 euros para financiar programas de envejecimiento activo y de lucha contra la soledad no deseada en 21 municipios de la provincia, entre ellos varios del área de A Coruña como Abegondo, Bergondo, Cerceda, Oza-Cesuras y Carral. Acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria para las ayudas, que estarán condicionadas a la presentación de un proyecto técnico y que tienen como objetivo «impulsar actividades que mejoren la calidad de vida de las personas mayores, fomenten su participación social y combatan el aislamiento».

Entre los proyectos subvencionados están actividades de ejercicio físico adaptado, talleres para potenciar la memoria, programas intergeneracionales, rutas, cursos de nuevas tecnologías y encuentros culturales, según señala el ente provincial. Los municipios beneficiarios de las ayudas, en su mayoría del entorno rural, son Abegondo, Ares, Bergondo, Brión, Carral, Cedeira, Cee, Cerceda, Melide, Muros, Ortigueira, Outes, Ponteceso, Pontedeume, Porto do Son, Valdoviño, Vimianzo, Oza-Cesuras, As Pontes, A Pobra do Caramiñal y Arzúa.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, defiende que «el reto demográfico es una de las grandes prioridades» para la entidad provincial que preside, y que estas iniciativas «permiten que los mayores sigan siendo protagonistas activos en sus villas». Los programas que recibirán ayudas, señala González Formoso, permiten que las personas mayores sigan «manteniendo la actividad social, participando en actividades culturales y deportivas y sintiéndose acompañados», especialmente en el caso de los que viven «en zonas rurales donde la dispersión geográfica puede agravar la soledad» de sus habitantes.

Para el responsable de la entidad provincial, los programas de envejecimiento activo «no solo mejoran la salud física y emocional de las personas», sino que contribuyen a la «cohesión social y a la vitalidad de las comunidades». Las actividades, indica González Formoso, hacen «que nuestros pueblos sigan vivos y con futuro».