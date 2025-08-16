Batalla Naval: Efervescencia de fuego sobre las aguas en A Coruña

Un día de sol, y una noche de estrellas hechas por el hombre reptando a las alturas. Los coruñeses miraron al cielo nocturno este viernes convocados por el redoble de los tambores de la pirotecnia, fascinados por las serpientes y relámpagos de fuego que desgarraban la noche sobre las negras aguas de la bahía en una nueva edición de la Batalla Naval con el que la ciudad recuerda, con cohetes y petardos, el combate contra los ingleses en 1589.

Fuegos artificiales sobre la bahía coruñesa. / Casteleiro/Roller Agencia

El año pasado hubo lluvia y niebla, pero esta noche los cielos estaban despejados, un lienzo para las evoluciones de los dragones y fénix, que volaban por la atmósfera y caían hacia la tierra hacia el mar, un mapa de nuevas estrellas artificiales que nacían y morían en el firmamento deslumbrando a las de la Vía Láctea. Una multitud los contemplaba desde la orilla, miles y miles, grupos de amigos, familias con niños sobre los hombros o en carritos de bebé, llenando las partes de la playa iluminadas por las farolas, colmando el paseo marítimo, derramándose por la calzada cerrada a los coches o por la acera más allá de esta. Algunos rezagados llegaban a la carrera, otros cerraban el local de hostelería unos minutos para no perderse el espectáculo.

Y, entre los destellos, los truenos. Algunos profundos y solitarios como los cañones de los barcos ingleses lanzando hierro y plomo sobre las murallas de la Ciudad Vieja, otros amontonándose en muchedumbre y recordando al crepitar de las descargas de los mosquetes de los marinos de Drake y los defensores de A Coruña.

Coruñeses contemplando los fuegos. / Casteleiro/Roller Agencia

Las baterías de las que nació el fulgor de la batalla ocuparon sus puestos habituales: la principal estuvo en Las Esclavas, unos 550 kilos de pólvora, y otra en la finca de los Mariño, y se intercambiaron fuego y furia de un lado al otro de la bahía. En uno de los portales cercanos a la segunda batería, un papel del Servicio de Extinción de Incendio de Salvamento del Concello señalaba consejos como el de evitar dejar ropa colgada cerca de las zonas de los fuegos, o no tocar los proyectiles derribados, sino avisar a Bomberos o a la Policía.