Batalla Naval: Efervescencia de fuego sobre las aguas en A Coruña

Miles de personas presencian la Batalla Naval en la ensenada del Orzán

Miles de personas presencian la Batalla Naval en la ensenada del Orzán

Miles de personas presencian la Batalla Naval en la ensenada del Orzán / Casteleiro/Carlos Pardellas

Enrique Carballo

A Coruña

Un día de sol, y una noche de estrellas hechas por el hombre reptando a las alturas. Los coruñeses miraron al cielo nocturno este viernes convocados por el redoble de los tambores de la pirotecnia, fascinados por las serpientes y relámpagos de fuego que desgarraban la noche sobre las negras aguas de la bahía en una nueva edición de la Batalla Naval con el que la ciudad recuerda, con cohetes y petardos, el combate contra los ingleses en 1589.

Fuegos artificiales sobre la bahía coruñesa. / Casteleiro/Roller Agencia

El año pasado hubo lluvia y niebla, pero esta noche los cielos estaban despejados, un lienzo para las evoluciones de los dragones y fénix, que volaban por la atmósfera y caían hacia la tierra hacia el mar, un mapa de nuevas estrellas artificiales que nacían y morían en el firmamento deslumbrando a las de la Vía Láctea. Una multitud los contemplaba desde la orilla, miles y miles, grupos de amigos, familias con niños sobre los hombros o en carritos de bebé, llenando las partes de la playa iluminadas por las farolas, colmando el paseo marítimo, derramándose por la calzada cerrada a los coches o por la acera más allá de esta. Algunos rezagados llegaban a la carrera, otros cerraban el local de hostelería unos minutos para no perderse el espectáculo.

Y, entre los destellos, los truenos. Algunos profundos y solitarios como los cañones de los barcos ingleses lanzando hierro y plomo sobre las murallas de la Ciudad Vieja, otros amontonándose en muchedumbre y recordando al crepitar de las descargas de los mosquetes de los marinos de Drake y los defensores de A Coruña.

Coruñeses contemplando los fuegos. / Casteleiro/Roller Agencia

Las baterías de las que nació el fulgor de la batalla ocuparon sus puestos habituales: la principal estuvo en Las Esclavas, unos 550 kilos de pólvora, y otra en la finca de los Mariño, y se intercambiaron fuego y furia de un lado al otro de la bahía. En uno de los portales cercanos a la segunda batería, un papel del Servicio de Extinción de Incendio de Salvamento del Concello señalaba consejos como el de evitar dejar ropa colgada cerca de las zonas de los fuegos, o no tocar los proyectiles derribados, sino avisar a Bomberos o a la Policía.

