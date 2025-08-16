Javier Ojeda, de Danza Invisible, sorprende con un concierto improvisado en un restaurante de A Coruña

El cantante Javier Ojeda, voz emblemática de Danza Invisible, dejó en A Coruña una de esas anécdotas que se convierten en recuerdo imborrable. Durante su visita a la ciudad para actuar en las fiestas de María Pita, el músico malagueño hizo una parada gastronómica en el conocido local As Lanchiñas, donde la música se coló inesperadamente entre platos y conversaciones.

Según relató después en el concierto, la cocinera del restaurante confesó que siempre había soñado con cantar. No lo dudó y se animó a interpretar un bolero para los presentes, aunque tuvo que volver rápidamente a sus labores en la cocina, “dejando a todos con la miel en los labios”, como recordó en Facebook el hostelero Javier Nikopol, que acompañó a Ojeda durante estos días.

Lejos de dejar el momento a medias, el propio Ojeda sacó un altavoz portátil y sorprendió a los clientes de la terraza cantando Yolanda, la emblemática canción de Pablo Milanés. La improvisada actuación arrancó una ovación de quienes tuvieron la suerte de presenciarla.

Horas más tarde, ya sobre el gran escenario de María Pita, el cantante compartió la anécdota con el público coruñés para dar paso, precisamente, a esa misma canción, cerrando un círculo mágico entre gastronomía, amistad y música.