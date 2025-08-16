Música de la mañana a la noche en A Gaiteira

El barrio de A Gaiteira arrancó este viernes sus fiestas con música de la mañana a la noche, desde la alborada de Os Gaiteiriños antes del mediodía a la sesión vermú de Os Piñeiros Band y el concierto, a las 21.30 horas, de La Piel del Oso. Hoy, sábado, la alborada será a las 11.00 horas a cargo de Son d’aquí. Por la tarde habrá pasacalles, juegos populares y una actuación de De la Cream; Marisol Soengas leerá el pregón a las 20.45 horas y, a continuación, a las 21.00 horas, actuarán Rebeliom do Inframundo, Sés y Ruxe Ruxe en el parque Europa en el evento Lembranza Rock.