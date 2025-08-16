Ocio para niños y concierto en el mercado del parque Europa

El mercado ecológico municipal volverá este sábado al parque Europa para dar espacio a pequeños comerciantes que venderán productos de proximidad. La actividad, que coincide con las fiestas de A Gaiteira, arrancará con un espacio de dinamización infantil entre las 10.00 y las 15.00 horas, con intercambio de libros y un taller, entre las 11.30 y las 12.30 horas, en el que los más pequeños aprenderán a elaborar juguetes con materiales reciclados. Es gratuito, pero hay que inscribirse previamente. A las 13.00 horas Erik Le Peich dará un recital en el que versionará canciones de pop, rock, indie y reggae.