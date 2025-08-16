El Pelícano casi duplicó su beneficio el año pasado al rozar el millón de euros

El Pelícano, una de las principales referencias del ocio nocturno en A Coruña, cerró 2024 con unas ganancias de 993.455 euros, casi el doble que en el ejercicio anterior, cuando había registrado un beneficio de 550.566 euros. El salto supone un incremento cercano al 80% y consolida a la sociedad que gestiona la sala como la más rentable dentro del entramado hostelero ligado al empresario coruñés Juan Carlos Rodríguez Cebrián, exdirector general de Inditex y actual copropietario del grupo Pelícano junto al empresario Luis Diz.

Los datos figuran en las cuentas anuales de Inversiones Saona, uno de los vehículos societarios de Rodríguez Cebrián, que agrupa su participación en negocios de ocio y restauración, así como en otras firmas del sector inmobiliario, como Dricar de Inversiones o Álvarez Conchado y Reyes.

En 2024, Saona redujo su participación en El Pelícano Galicia SL del 60% al 20%, aunque la sociedad, gestionada por Luis Diz, multiplicó su beneficio, consolidando una senda de crecimiento que arrancó tras la pandemia. En 2022, las ganancias de El Pelícano habían sido de apenas 21.925 euros, para dispararse hasta más de medio millón en 2023 y ahora rozar el millón.

El resto de sociedades hosteleras participadas por Saona no corrieron la misma suerte. Dux Coruña SL, otro grupo de referencia en la noche coruñesa, cerró el ejercicio en números rojos, con unas pérdidas de 73.173 euros. Esta cifra contrasta con los beneficios de 96.210 registrados en 2023 y los 237.131 obtenidos en 2022. La participación de Saona en Dux también se ha reducido, al pasar del 50% al 25%.

Por su parte, J&L Spain SL, sociedad cuyo objeto social es la explotación y arrendamiento de centros de ocio y restauración y en la que Saona mantiene una participación del 50% junto a Luis Diz, perdió 16.907 euros en 2024. El resultado empeora el balance de 2023, cuando las pérdidas fueron de 2.566 euros.

No se han hecho públicos todavía los resultados de otras tres sociedades dedicadas al ocio del grupo —JAC Coruña SL, Amura Puerto SL y La Marina de Pura SL— que en 2023 habían aportado resultados positivos y negativos en distinta medida. Ese año, JAC Coruña fue la que más beneficio generó, con 664.677 euros, seguida de Amura Puerto, con 164.534, mientras que La Marina de Pura registró pérdidas de 68.534 euros.

La evolución de El Pelícano refleja el cambio de ciclo desde la pandemia. En 2022, la sociedad apenas aportó 21.925 euros al resultado conjunto. En 2023, ya superaba el medio millón de euros y en 2024 rozó el millón. El incremento sostenido la sitúa como pieza central del grupo, incluso con una menor participación accionarial de Saona.

La estructura empresarial que rodea al grupo Pelícano se ha configurado en los últimos años como uno de los polos de atracción del ocio coruñés, con presencia en grandes salas como El Pelícano y Dux, así como en locales como Inn, Britt, Andén, Playa o el Soho Café de Matogrande.

