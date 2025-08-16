Los pequeños 'Indiana Jones' de A Coruña visitan el Castro de Elviña

Una quincena de niños y niñas de entre 6 y 12 años se convirtieron este fin de semana en pequeños arqueólogos en el castro de Elviña. La actividad, organizada por el Concello y coordinada por Aurora Paz y Nina Loureda, buscó acercar la arqueología y la importancia de conservar el patrimonio histórico a los más jóvenes a través de la práctica y la experimentación.

Antes de excavar, los participantes realizaron un recorrido por el castro para conocer cómo eran sus casas y las vistas que ofrecía este enclave, considerado la gran ciudad de los ártabros y origen más antiguo de A Coruña. Muchos de los niños ya habían participado en anteriores actividades y mostraron entusiasmo, citando como referentes a personajes de ficción como Tadeo Jones e Indiana Jones.

“Transmitimos ese patrimonio que nos gusta tanto a niños como a mayores. La arqueología es un trabajo colectivo en el que cada hallazgo contribuye a reconstruir nuestro pasado”, explicó Aurora Paz durante la actividad.

Los pequeños arqueólogos subieron hasta lo más alto del castro / Carlos Pardellas / CARLOS PARDELLAS

En la práctica, los pequeños trabajaron con cubetas de excavación, realizaron fichas simplificadas de arqueología y participaron en talleres de experimentación para comprender cómo se elaboraban piezas de cerámica o torques en la antigüedad. “Aprender con las manos fomenta la creatividad y la inteligencia. Queremos que entiendan que el patrimonio arqueológico es de todos, que debemos protegerlo no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras”, añadió Paz.

La iniciativa forma parte del programa de actividades de verano que se organiza cada sábado de julio y agosto en el castro de Elviña. Durante el resto del año, se ofrecen visitas y talleres especiales, tanto para escolares como para adultos, con el objetivo de divulgar y acercar la arqueología a la ciudadanía.