El polígono Agra dos Mallos de A Coruña, sin planes de avance «a corto plazo»

Los vecinos de Agra dos Mallos empezaron a manifestarse en contra del desarrollo del polígono urbanístico que afecta a sus viviendas en enero, lo hicieron hasta junio cuando, según explica uno de los residentes en la zona, Manuel Barrientos, a partir de esa última movilización, mantuvieron una reunión con la alcaldesa, Inés Rey, y les aseguró que este proyecto estaría parado durante lo que queda de mandato, así que, se quedaron «satisfechos» con la decisión de «ganar tiempo» para estudiar «alternativas» e intentar salvar unas casas que se construyeron «en los años treinta». Fuentes municipales confirman a este diario que, efectivamente, en los planes del Gobierno local no está acometer las obras de este polígono «a corto plazo», sobre todo porque tiene en marcha otros que tienen prioridad sobre este, que afecta a cuatro viviendas en las que residen aproximadamente una veintena de personas.

El Concello apunta a que, sobre la mesa, tiene otros proyectos urbanísticos, como «Visma, parque de Oza, As Percebeiras, Pedro Fernández, Xuxán y Agra de Santo Amaro», que está «desarrollando y negociando», por lo que el de Agra dos Mallos no se acometerá de forma urgente.

Los afectados iniciaron sus protestas para pedir al Concello que cambiase la normativa urbanística y garantizase la pervivencia de sus viviendas. Estas cuatro casas están condenadas al derribo por el plan general aprobado en 2013 para la construcción de un polígono residencial con cuatro edificios. En 2022 —tras el impulso de Marea Atlántica— se modificó el plan general para permitir los accesos a la intermodal y, este cambio mantenía en pie las viviendas porque no interfieren ya en los servicios de la estación.

Sobre la mesa, el Concello les puso dos posibilidades a los propietarios de los inmuebles, quedarse con sus casas y pagar por el exceso de edificabilidad de sus viviendas —ya que la normativa les concede una edificabilidad menor de la que ahora disfrutan—, una cifra que, según los casos, suma miles de euros y que se conviertan en promotores y contribuyan a los gastos de urbanización, o que el Concello adquiera sus casas y se olviden de ellas.

Manuel Barrientos explica que, si bien no se niegan a pagar los gastos de urbanización, porque no serían cuotas muy elevadas, a cambio de quedarse en sus casas de toda la vida, no están de acuerdo en tener que compensar a los propietarios del suelo —en su mayoría de propiedad municipal— por la edificabilidad de unas casas que llevan en pie «desde la guerra civil».

Así que, su intención ahora es «ganar tiempo» para estudiar alternativas y que, en el mejor de los casos para sus intereses, se realice un nuevo plan general que excluya sus viviendas de este polígono, para que no estén ya afectados por este desarrollo de manera alguna. Barrientos y sus vecinos se quejan también de que la intención del Concello sea construir más vivienda en un barrio ya «densamente poblado» en lugar de equipamientos de utilidad para los residentes en la zona.

En enero, Barrientos explicaba a este diario que , para evitar la desaparición de su casa tendría que pagar más de 100.000 euros, a lo que habría que sumar las cuotas de urbanización, por lo que calculaba que tendría que desembolsar 133.000 euros, una cantidad que considera inasumible. A su vecina, que tiene un inmueble con bajo y dos plantas, le ofrecen tan solo 50.000 euros por abandonarlo para dejar paso al edificio de tres y seis alturas más planta baja que está previsto construir en ese mismo lugar, según afirmaba entonces Barrientos.