Un popular influencer gastronómico prueba "el mejor marisco gallego" en este restaurante de A Coruña: "Templo del producto"

"Estoy en A Coruña y he venido a visitar la marisquería más valorada de la ciudad. Marisco fresco. Marisco gallego. Qué bien suena eso en mi cabeza", comentó Sezar Blue, un popular influencer gastronómico que cuenta con más de medio millón de seguidores en Youtube y que se dedica a probar los mejores platos de toda España.

Hace un par de semanas, el reconocido 'youtuber' ya estuvo en A Coruña probando los mejores platos de la gastronomía gallega en un restaurante de comida tradicional. Puso al restaurante por las nubes y elogió tanto el sabor y la calidad de la comida, como la apabullante cantidad que le sirvieron. "¿Esto es media ración? Madre mía...", llegó a decir impresionado.

Ahora ha vuelto para probar otro de los productos más típicos de nuestra costa, el marisco, y para ello ha decidido visitar la marisquería mejor valorada de A Coruña: "He buscado el sitio más valorado de la ciudad. Se llama marisquería O Cancelo. A ver si me cancela el hambre que ya tengo, que de verdad da calambre. Vamos para dentro".

Así fue la visita de Sezar Blue a la marisquería O Cancelo de A Coruña

Tras mostrar las instalaciones del restaurante y revisar el menú, como hace en cada vídeo, Sezar Blue pasó al 'papeo': "He pedido casi todo el marisco de la casa y ellos me han ido aconsejando sobre las cantidades. De primero he pedido 150 gramos de camarón y un vino blanco llamado Crego e Monaguillo. Un godello. Vamos a ver".

De primero: camarones (19,20€)

"Los camarones me fascinan y más en un templo del producto. Esto es puro placer y puro mar, está perfecto. Qué cosa tan rica. Sabía que esto me iba a hacer vibrar desde el minuto uno y así está siendo", dijo sobre unos camarones con lo que estaba disfrutando al máximo: "La cantidad me había dicho 100 gramos, pero le he pedido 150. Tampoco viene uno aquí todos los días. Hoy no va a haber tupper, aunque pierda el conocimiento aquí comiendo marisco".

Siguiente plato: percebes

Percebes en el restaurante Cancelo / SEZAR BLUE

"Y aquí tenemos el platito de percebes. Vienen humeantes, qué pedazo de percebazos. Esto es un manjar absoluto. Son gorditos, qué delicia. Esto está bastante más bueno que los camarones. Esto es vida, de verdad qué gran sabor. Esto es un templo del producto", comentó Sezar Blue sobre un segundo plato que lo terminó por conquistar. "Una lástima que la veda de la centolla se abra la semana que viene, pero otro motivo más para volver", añadió sobre otro marisco que tenía ganas de probar.

Tercer plato: cigalas (20€)

Sezar Blue probando las cigalas de la marisquería Cancelo (1) / SEZAR BLUE

"A ver cómo están estas cigalas. Qué buena la parte de la cabeza... En la cabeza suele estar lo más sabroso. Sabor fino. Otro 10. Marisco fresco a más no poder", añadió sobre un tercer plato que era otro completo éxito: "Me ha sorprendido que no me han ofrecido posibilidad sobre el preparado. Aquí todo viene cocido. Aunque cocido voy a salir con la cuenta, pero se paga a gusto. Esto es un disfrutazo. La cabeza es lo mejor. Está perfectamente cocida, nada salada, aunque le hubiera dado un punto menos, pero porque a mi me gusta poco hecho".

Cuarto plato: almejas (20€)

Sezar Blue con las almejas a la marinera que pidió en la marisquería Cancelo / SEZAR BLUE

"Era algo a lo que no me podía resistir: unas deliciosas almejas a la marinera. Cebolla, aceite de oliva, un poquito de guindilla, tomate... A ver qué tal. Uy, cómo está la salsita. Cada día me gustan más. Qué rico es el marisco de concha. El guiso tiene todo el sabor que ha ido soltando la almeja. 20 euros por este plato me parece una cosa que es inevitable pedir. En Madrid en la pescadería no encuentro esto con frecuencia. Creo que esto ya lo podemos ir catalogando de templo de producto".

Quinto plato: langosta (89,25€)

Langosta de la marisquería Cancelo / SEZAR BLUE

"Me la han traído primero a la mesa para que diera mi ok y evidentemente... Pedazo de langostón. También me han traído mayonesa y vinagreta. Para que luego me digan que no se le pueden poner salsas. Esto es ir a tiro hecho, qué de carne (...) Madre de amor hermoso la cabeza. Desaprovechar esto es un pecado. Hecha a la plancha... Qué buena. Qué cosa tan deliciosa. Pena no comer esto todos los días, primero porque cuesta una pasta, pero luego el ácido úrico... pero hay que darse caprichos cuando puedas. Es un gasto de una vez cada mucho y nunca decepciona, luego no te arrepientes. La langosta es un 10".

Postres: tarta de queso (4€) y flan de queso (4€)

Los postres que pidió Sezar Blue en la marisquería Cancelo de A Coruña (1) / SEZAR BLUE

"De postre hemos pedido una buena tarta de queso. Una buena base de galleta y en la parte superior una gran cantidad de mermelada de frutos rojos. Y el flan de queso, que había que pedirlo porque me encanta el queso. Voy a empezar por la tarta de queso (...) No está nada mal. Es una especie de mouse de queso, no es ese tipo de tarta horneada. Vamos con el flan de queso. Uy, uy, uy... Qué cremón. Está de 10", dijo para finalizar el veredicto sobre la marisquería O Cancelo de A Coruña: "Gran mariscada la de hoy. Lo puedo denominar un templo del producto. A ver si antes o después me pongo y hago mi propio libro de los restaurantes que más me fascinan".