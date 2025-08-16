«El trabajo como músico es un privilegio sea cual sea el lugar que ocupes»

Cuando se acabe este año, Coti habrá dado unos 60 conciertos a ambos lados del Atlántico. Este domingo recala en A Coruña, en un concierto gratuito en la plaza de María Pita, que empezará a las 22.00 horas, y al que espera que vayan no solo fans, sino también personas que descubran su música, incluso que canciones que le gustan son de él, y se enganchen a su sonido. Celebrará el vigésimo aniversario de la publicación del disco Esta mañana y otros cuentos.

Su concierto es uno de los platos fuertes de las fiestas de este verano, ¿viene con toda la banda o con un formato más íntimo?

Es un gran desafío, vamos con toda mi banda, con unos musicazos tremendos, como Víctor Elías y con mi hijo. Son unos músicos impresionantes.

Leiva compartió hace unos días un texto sobre cómo y cuándo escribió Princesas, una de las canciones que, aunque él no lo sabía, le cambiaría la vida. Él le cogió un poco de manía y no la volvió a cantar hasta muchos años después, cuando usted compuso éxitos como Nada de esto fue un error, ¿le pasó algo similar?

Cuando uno compone una canción no tiene ni idea de lo que va a pasar. Hay mucho de mágico, de misterio en todo ese proceso. Hay canciones que yo compuse para otros artistas como Color Esperanza, Te quise tanto o Andar conmigo que yo no las sentía como propias porque no las había grabado en un disco. Hace años las grabé en Lo dije por boca de otro y me reconcilié con esa parte de mi repertorio.

¿En algún momento le dio rabia cantar alguno de sus éxitos o que se lo pidiese el público?

Si me hubiera dado rabia no la hubiera cantado, tampoco soy masoquista. Yo fui papá de mellizos con veintipocos años y eso me llevó a trabajar y a ganarme la vida desde muy joven. Eso me ayudó a ser consciente de que el trabajo como músico es un privilegio, sea cual sea el lugar que te toque ocupar. No trabajaba por gusto en algunos proyectos, pero mantenían a mis hijos.

¿Vio peligrar su carrera artística en algún momento?

Siempre hay una incertidumbre hasta que empiezas a ver que puedes, por ejemplo, haciendo música de películas o haciendo canciones para otros o dando clases , tocando en el metro... Uno se lo plantea, pero siempre fue lo único que supe hacer, entonces no perduraba ese sentimiento, simplemente, porque no tenía plan B.

Con tantos años de carrera y viendo la industria desde diferentes ámbitos, ¿cómo ve la música actualmente?

La experiencia no se puede comprar y es algo maravilloso cuando uno la sabe aplicar y sabe buscar nuevas motivaciones constantemente. La experiencia te hace ver que nada es tan importante, ni el éxito ni el fracaso. Con el tiempo te vas dando cuenta y le vas dando valor a aquellas canciones que la gente coronó y me siento privilegiado de tener varios clásicos.

Hay artistas que no quieren hacer conciertos gratuitos, ¿por qué usted sí?

Me gusta... Obviamente, si tocas muchos gratuitos, después es difícil que la gente quiera pagar una entrada porque ya te vio, yo no puedo volver en los próximos seis meses a A Coruña e intentar cobrar. Depende del momento. Me gusta también porque viene a verme gente que no estaría dispuesta a pagar una entrada o que no puede hacerlo. Que los ayuntamientos tengan la posibilidad de llevar la música a la gente me parece maravilloso.