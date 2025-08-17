Carlos Azagra forma desde hace cuatro décadas una dupla artística con su mujer Encarna Revuelta. Juntos han dado vida a dos personajes que se convirtieron en un icono de la revista El Jueves, Pedro Pico y Pico Vena, que protagonizan Historias del Punk, su nuevo cómic que firman estos días en Viñetas desde O Atlántico.

«El bar es fundamental, es del lugar del que salen más creaciones»

¿Qué tal su experiencia en el Viñetas? ¿Conocían la ciudad?

No, es la primera vez que venimos y nos ha sorprendido. La gente es muy amable.

¿Cómo se conocieron usted y Encarna? ¿Tuvo algo que ver el cómic?

No, nosotros conocimos en Las Ramblas y nos casamos en el 80. Luego, en el 84, entré yo en El Jueves, y se cerraron todo los medios de Barcelona en los que se dibujaba. Gané un concurso de cartelería en Santa Coloma, que eran 50.000 pesetas de la época, y a partir de ahí nos vino la buena suerte y no hemos parado.

¿Cómo empezó Encarna a colorear sus dibujos?

Fue en ese concurso que ganamos. Era de la fiesta mayor de Santa Coloma, un pueblo cercano a Barcelona. Yo hice el cartel y le dije: ‘¿por qué no lo coloreas?’ y lo hizo con plastidecor en plan informal. Cuando volvimos a Santa Coloma, vimos todo empapelado con nuestro cartel porque habíamos ganado.

Su carrera está muy ligada a El Jueves, donde nacieron los personajes de Pedro Pico y Pico Vena, su obra más representativa.

Yo allí entré de casualidad. Quería meter al personaje borracho de la barra, pero el director me dijo que metiera punkis, que yo no sabía lo que era, pensaba que eran nazis. En Santa Coloma tenía debajo de casa un bar musical, allí ensayaba Olor Insoportable, cuyo cantante era Pedro Pico y el batería Pico Vena. Les pedí el nombre prestado para la serie, y gustó la idea. Uno era más punki y el otro era más skin. Elegí eso, me gustaba lo que hacía Kortatu, Siniestro Total, La Polla Records… el cómic va muy ligado a la música y a la cerveza.

Esos personajes nacieron en los años 80, ¿cómo se adaptarían a la España actual?

Harían lo mismo, pero pasarían más desapercibidos. En aquella época que no había internet, yo recibía por correo información y fanzines, y utilizaba El Jueves para dar difusión a todos esos grupos. Ahora con internet, la expectativa sería menor. Hay muchas fuentes, la gente no quiere gastar un duro. Todo es diferente.

Sus ideas salen mucho del bar, ¿sigue siendo su laboratorio creativo?

El bar es fundamental, es del lugar del que salen más creaciones. La II República salió de un bar, el PSOE nació en un bar. No te vas a ir a una iglesia o a una caja de ahorros, te vas a un bar donde puedes hablar y salen cosas positivas. Poder hablar, hacer ideas y llevarlas a cabo.