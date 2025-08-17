Cen anos do busto de Pondal

O Circo de Artesáns organizou onte unha ofrenda floral no busto de Eduardo Pondal, en Méndez Núñez, para conmemorar o centenario do monumento, que promoveu en 1925 e que foi o primeiro erguido na cidade en honra dun autor galego. Acudiu o edil de Cultura, Gonzalo Castro, que anunciou que o Concello impulsará unha homenaxe ao dramaturgo Manuel Lourenzo.