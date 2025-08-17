Cen anos do busto de Pondal
A Coruña
O Circo de Artesáns organizou onte unha ofrenda floral no busto de Eduardo Pondal, en Méndez Núñez, para conmemorar o centenario do monumento, que promoveu en 1925 e que foi o primeiro erguido na cidade en honra dun autor galego. Acudiu o edil de Cultura, Gonzalo Castro, que anunciou que o Concello impulsará unha homenaxe ao dramaturgo Manuel Lourenzo.
- El cielo de A Coruña se tiñe de fiesta: llega la Batalla Naval
- La feria con más 'encanto' llega este viernes a A Coruña
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- Una nutria se pasea por el barrio de Elviña de madrugada
- Despedida en A Coruña por sacar fotos de ancianos a los que cuidaba en un residencia y enseñarlas
- Estos son los barrios de A Coruña que cambian solares abandonados por grúas y nuevos pisos
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto