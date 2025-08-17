Cinco cosas para recordar y cinco cosas a mejorar del Noroeste de A Coruña

Hay una cosa que, por mucho que pasen los años, no cambia en el festival Noroeste Estrella Galicia: el público. Siempre entregado, dispuesto a dejarse la voz en los conciertos y a descubrir a artistas y bandas por las plazas de A Coruña. Es el gran activo de este certamen. Pero hay más cosas buenas de la 38ª edición que no pueden pasar desapercibidas, como la diversidad estilística, los directos, la apuesta por la música gallega y el nivel artístico.

Ambiente. «Lo mejor es el ambiente que genera el festival. Es inmejorable», manifiesta el director de Masgalicia, Héctor César, quien asegura que en A Coruña se genera algo «que en muchos otros sitios no hay». Plazas llenas, público intergeneracional y ganas de disfrutar de la música. En eso se resumen las cinco jornadas del Noroeste. Lucía Pita, especialista en comunicación cultural, señala que «hacer una escucha de un grupo es algo que a nivel social siempre reconforta y genera cohesión». Por su parte, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, pone el foco en la «respuesta del público», que nunca defrauda. «Y no nos olvidemos de la gente que lo hizo posible, como empleados y montadores», añade Daniel Pose, creador de contenido.Estilos y gratuidad.

Estilos. El Noroeste tiene espacio para varios estilos de música, atrayendo a público diferente. «Se pudo combinar tradición y modernidad», indica Gonzalo Castro, y añade: «Fuimos capaces de demostrar que se puede hacer un festival de primer nivel con gran diversidad de estilos y sin dejar de apostar por artistas gallegos». Para el comunicador y divulgador musical Noel Miguélez, esa «diversidad estilística» es lo «más positivo» de esta edición, además de que «se siga apostando por el formato gratuito».

Apuesta gallega. «Estamos delante del Noroeste más gallego», sentencia Gonzalo Castro, orgulloso de que «de las seis propuestas musicales de la playa de Riazor, cuatro fueron gallegas». Se refiere a Carlos Ares, Luar na Lubre, Grande Amore y Guadi Galego. «Desde la Administración pública queremos poner en el centro a los artistas de nuestro país y que el Noroeste sea una plataforma de primer nivel para ellos», expone, a la vez que destaca que se le dé protagonismo «a nuestra cultura y nuestra lengua». Miguélez considera que hubo «un equilibrio entre artistas gallegos y de fuera», lo que considera «un gran acierto» porque el festival «es un escaparate tremendo». Pose recuerda el concierto de Leria «por su calidad musical». Castro insiste en la idea de «convertir al Noroeste en un referente de calidad, pero con identidad».

Nivel Artístico. El cartel de este año no ha decepcionado e incluso ha incluido sorpresas que muchos aplauden. Carlos Ares dejó con la boca abierta a Riazor, P. P. Arnold dio un recital inolvidable en la plaza de Azcárraga, Queralt Lahoz y Albert Pla conquistaron María Pita y McEnroe se hizo con el castillo de San Antón. Probablemente sean actuaciones que queden en el recuerdo y se siga hablando de ellas dentro de muchos años. «A nivel artístico, ha habido un poco de todo. Creo que lo mejor pasó por Azcárraga, aunque los conciertos de San Antón funcionaron muy bien. Hubo un gran nivel artístico. De la playa me quedo con Carlos Ares», opina César. El comunicador musical Noel Miguélez defiende que «no hace falta ir a grandes cachés sino que sea un cartel variado y que haya calidad». También apuesta por los pequeños escenarios, como campo da Leña o Azcárraga.

Directos. Pita destaca «los directos de las bandas, su disposición y el cariño con el que tocaron». «Buscan conectar con el público», asegura. Para ella ha sido «un acierto» tener a artistas como «Albert Pla, Queralt Lahoz o Carlos Ares». Pose se queda «con Hermana Furia, un grupo de Madrid que hace rock y tiene un directo muy potente». A Miguélez le interesa que haya una «apuesta por artistas que están a punto de eclosionar».

Cinco cosas a mejorar

Una de cal y una de arena. El Noroeste tuvo cosas buenas: un cartel de nivel, conciertos inolvidables y un público entregado. Pero también faltó planificación y comunicación, perdió escenarios o lugares emblemáticos y tuvo horarios complicados. Es importante apuntarlo todo, analizarlo y poder mejorar en agosto de 2026.

Planificación. «Da la impresión de improvisación y de que todo se hace a última hora. La planificación ha sido inexistente», declara el comunicador musical Noel Miguélez. El edil de Cultura, Gonzalo Castro, reconoce que «el Noroeste es complejo de gestionar, porque se hace íntegramente desde la Administración pública, y siempre surgen dificultades». Explica que «en los últimos cuatro años, hay una híperinflación de cachés artísticos y de producción», lo que «complica el trabajo y la planificación». De cara a la próxima edición, espera poder «adelantarse, planificar con más antelación», pero para esto «es necesario saber el marco presupuestario» y así «competir con mayor eficacia en un mercado muy complejo». Lucía Pita, responsable de comunicación cultural, indica que «es una pena que no haya una planificación real» y critica que se «renegocien cachés la última semana y se cambien escenarios». Para que este Noroeste siga siendo un éxito, en palabras de Héctor César, «se necesita la unión de tres cosas: presupuesto, organización profesional y producción profesional». Está convencido de que este festival «puede ser el más importante de España a nivel público».

Comunicación. Aunque el Concello anunció en enero en Fitur que Luar na Lubre tocaría en la playa de Riazor en el Noroeste Estrella Galicia, el cartel completo del festival, con grupos y horarios, no se desveló hasta cuatro días antes de su arranque. «Se puede anunciar antes para que otro público pueda venir», comenta Héctor César. Noel Miguélez cree que es importante_«dar visibilidad al trabajo que se hace en este festival anunciando fechas, un logo, cabezas de cartel, artistas locales...». Pero ni siquiera hubo rueda de prensa para presentarlo. El creador de contenido Daniel Pose opina que «faltó que explicasen quiénes eran los grupos y de dónde venían porque si eso no se hace, no todo el mundo se va a acercar a verlos». A Lucía Pita le preocupa que «si se planifica así, es imposible explorar el festival y se pierde la conexión emocional con la comunidad». Como anécdota, Miguélez cuenta que hubo amigos que le preguntaron si este año iba a haber Noroeste porque llegaba agosto y no sabían nada del cartel.

Horarios. «Hay un apoyo a la escena local, pero muchos grupos tocaron a la 1 o 2 del mediodía en días laborables. Si quieres apoyarlos, tendrán que ser a otras horas y rodearlos de otras propuestas atractivas», reflexiona Pose. Cuando uno ve el cartel, sabe que es complicado llegar a ver los conciertos de San Antón —a las siete de la tarde entre semana— o a las sesiones vermú. «Habría que dar facilidades para que la gente pueda ir», expone Pita.

Escenarios. Una parte del público echa de menos los conciertos en las Bárbaras o San Nicolás o que el Mercado de la Cosecha se siga celebrando en el centro —las primeras ediciones fueron en el Paseo das Pontes y este año se trasladó a O Portiño—. «Habría que recuperar espacios donde se celebraban conciertos singulares, como puede ser la casa museo Casares Quiroga», propone Lucía Pita. Pose, por su parte, se queja de que los escenarios de campo da Leña y Azcárraga_«fueron los grandes olvidados, sin toldo», lo que hizo que algunos artistas tuviesen que tocar «bajo el sol».

Identidad. Para Héctor César, «es importante tener un concepto más claro del festival y hacia donde dirigirlo». El concejal de Turismo detalla que hay una «planificación estratégica» que pone el foco en los artistas gallegos. «Esto nos permitió llevar a Tanxugueiras, The Rapants o Fillas de Cassandra a Riazor», recuerda sobre ediciones pasadas. Sin embargo, Lucía Pita cree que hay algo que se ha perdido. «El festival tenía una identidad muy clara: programación diversa a nivel estilístico, una gran participación de mujeres y la relación del patrimonio y la ciudad». También defiende el concepto_de «romería intergeneracional» que tenía el Mercado de la Cosecha.

