El Concello contrata el nuevo seguro para usar drones

El Ayuntamiento ha abierto un concurso por valor de algo más de 1.000 euros anuales para asegurar los posibles daños que causen los drones de la Policía Local. El cuerpo lleva años utilizando estos vehículos no tripulados para tareas como vigilar San Juan o identificar a dueños que paseaban perros sin correa; y, según indica la documentación del concurso, hay que contratar un seguro para cumplir con las exigencias tanto un Real Decreto de 2024 como el reglamento municipal de 2023 que regula su empleo por parte de los agentes.

El Ayuntamiento ya había contratado una póliza de seguros, pero su vigencia finalizó el cinco de agosto de este mes. El nuevo contrato incluye cubrir indemnizaciones y costas judiciales por los daños materiales y personales que causen los drones municipales, dentro de unos límites, y también «satisfará los gastos en que incurra» el Ayuntamiento «en defensa de cualquier acción legal interpuesta en relación con cualquier reclamación» prevista.

El límite máximo de indemnización por siniestro es de 300.000 euros, y la compañía aseguradora no se hace responsable de casos en los que los policías usen los drones incumpliendo las normas o realizando acciones ilegales. El contrato sale a concurso por 1.052 euros anuales, sin contar el IVA.