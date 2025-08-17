Coti se estrena en María Pita con un «miña terra galega»

«He estado muchas veces en esta plaza», contaba la noche de este domingo el argentino Coti en el escenario de María Pita, «pero es la primera que vengo a un concierto». El argentino celebró los 20 años de Esta mañana y otros cuentos de la mano de los músicos de su banda, entre ellos su hijo, agradeciendo el aporte de Galicia a la cultura de su país con un «viva A Coruña, viva Galicia, miña terra galega». Pidió cuatro voluntarias para bailar con él: se subieron una decena.