Los empleos tecnológicos en A Coruña, cada vez más numerosos e «hiperespecializados»

El sector tecnológico coruñés, líder en Galicia, genera cada vez más puestos de trabajo, y evoluciona tan rápido que es difícil seguirle la pista. Si en 2018 el hipersector TIC (es decir, el que engloba las tecnologías de información y comunicación, así como los contenidos y servicios audiovisuales) sumaba 6.026 empleos en la comarca, en 2024 habían pasado a 8.117, un 34% más, según los últimos datos del observatorio Osimga de la Xunta. Los trabajadores de la comarca coruñesa superan de largo a los 5.306 del área de Vigo, la segunda más dinámica de Galicia en este tipo de empresas. El Clúster TIC Galicia indica que el sector está creciendo más en los sitios en los que «es fuerte», como A Coruña, y señala que está viviendo importantes cambios, como la «hiperespecialización» de los trabajadores, y «no se parece en nada a lo que teníamos hace cinco años». Los economistas confían en que este empuje ayude a industrializar la comarca, mientras que los informáticos y los nómadas digitales que vienen a vivir en la ciudad van ganando peso en el mercado inmobiliario.

«El sector está creciendo en todo el mundo y va a crecer más», resume Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Clúster TIC Galicia, pues ahora la tecnología «está en todas partes». Una pyme con un empleado que tenga una casa de alquiler turístico, pone como ejemplo, tiene un asistente virtual para conectarse con páginas como Booking, otra para hacer el check in, una tercera para gestionar la limpieza.

Y en A Coruña hay una «realimentación positiva» del sector porque las empresas tecnológicas son tradicionalmente fuertes, lo que aumenta el crecimiento. Las compañías «se dividen, se crean nuevas spin-off, hay una buena Universidad», enumera del Corral, aunque indica que la economía ligada a la tecnología también sube con fuerza en el sur de Galicia o en Santiago.

Tradicionalmente, la comarca de A Coruña «estaba más orientada a servicios generalistas», es decir, a dar soluciones adaptadas a cada empresa, pero «todo el sector está evolucionando a productos», esto es, a software que la empresa prepara y vende a varios clientes. «El desarrollo a medida es cada vez más complicado por consumo de recursos y de horas», explica del Corral, y, aunque sigue existiendo, se va hacia el nuevo modelo «por motivos tecnológicos, de eficiencia y de escasez de mano de obra».

Y en cuanto al trabajo que realizan los empleados, se ha evolucionado hacia una «hiperespecialización», en palabras del presidente del Clúster TIC, con cada trabajador enfocado en un campo como la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) o el big data (tratamiento de grandes cantidades de datos), estos dos últimos con especial demanda. Si antes los informáticos iban cambiando de tipos de proyecto, ahora «el especialista en IA no te diseña una web, y el cliente que quiere una aplicación de móvil quiere al que ha hecho 50 apps».

Y, si antes había un equipo que iba cambiando de proyecto y «hacía todo», ahora los grupos son de «especialistas que trabajan juntos o se organizan por internet». En el ámbito de las TIC «prácticamente no importa dónde estés» en un proyecto particular, aunque del Corral insiste en que trabajar en una única oficina y verse «importa muchísimo para la vida de la empresa, la cultura y la formación continua».

Y la tecnología es «un sector estratégico», explica el economista y profesor de la Universidade da Coruña (UDC) Ramón Núñez Gamallo. «Es condición necesaria, pero no suficiente, para el apoyo de un sector industrial que estamos viendo hoy en España, Galicia y Europa», indica, una apuesta necesaria en el plano geoestratégico pues «China y Estados Unidos nos han cogido ventaja». Puede que en A Coruña no se desarrollen tecnologías «demasiado grandes, espectaculares», pero no por ello dejan de ser «clave». La tecnología está detrás de proyectos como la Ciudad de las TIC en la antigua fábrica de armas en la que participa la UDC, y hay proyectos coruñeses como «inteligencias artificiales para cuestiones de medicina».

Además, el sector puede generar «empleo de calidad». Esto, puntualiza Núñez Gamallo, «no significa empleo estable para toda la vida», porque puede que la informática tenga una alta rotación, pero sí da puestos «bien remunerados», en los que los trabajadores de grado o FP pueden cubrir un trabajo para el que se han formado, y «puede atraer talento» a la comarca.

Demanda de pisos

El auge del empleo de la informática se está notando, incluso, en el mercado de vivienda, según explica Mirko Sanhueza, agente de Urbeko Inmobiliaria. En zonas como Eirís y Matogrande hay una cantidad «increíble» de informáticos, y se nota el impacto de la Ciudad de las TIC. De las viviendas que se rehabilitan en el Barrio de las Flores, añade, la «mayoría van para informáticos, jóvenes y empleados de Inditex».

Y «ha venido mucho nómada digital», esto es, personas procedentes de países como Dinamarca, Finlandia, o, últimamente, Italia, que trabajan a distancia. Pese la subida de los alquileres, vivir en A Coruña es fácilmente asequible para alguien «cobrando 3.500 euros» de una nómina en un empleo de otro país y que al menos en algunos casos «comparte piso», explica Sanhueza.

