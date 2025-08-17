Ùltimas entradas para 'Contos ao Noroeste' con monólogos de Touriñán, David Amor, Javier Veiga y más humoristas

Actuarán también Lucía Veiga, Marita Martínez y Patricia Castrillón

Touriñán, en un monólogo

Touriñán, en un monólogo / LOC

RAC

Una vez terminada la parte musical del Festival Noroeste Estrella Galicia, llega su prolongación con un espectáculo de humor, Contos ao Noroeste, que congregará en el parque de Santa Margarita a los humoristas Xosé A. Touriñán, David Amor, Javier Veiga, Lucía Veiga, Marita Martínez y Patricia Castrillón. Los monólogos comenzarán a las 19.30 horas y todavía están disponibles las últimas entradas para este espectáculo. Se pueden adquirir en la web ataquilla.com con precios a partir de 15 euros.

115.000 personas

Contos do Noroeste forma parte de la programación extendida del Festival Noroeste Estrella Galicia para dar cabida en este certamen a las artes escénicas. Por los conciertos del Noroeste pasaron, según los datos ofrecidos por el concello, alrededor de 115.000 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents