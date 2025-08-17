Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto

Aunque el combate naval parece haber puesto punto y final a las fiestas de María Pita, en A Coruña, nada más lejos de la realidad. Durante las próximas semanas se celebrarán multitud de eventos desde la tradicional Fiesta de la Fresa de Eirís, hasta la Semana Clásica en la plaza de María Pita, pasando por festivales urbanos, romerías o verbenas de barrio. Aquí te contamos 7 citas imprescindibles que no te puedes perder.

Fiesta de la Fresa en Eirís

Fiestas de la Fresa en Eirís / Víctor Echave

Cuándo: Martes 19 de agosto, desde las 12.00 horas

Dónde: Parque de Eirís

En qué consiste: La jornada gira en torno a la fresa como producto estrella, con una degustación gratuita a las 19.00 horas y una visita a las eco-huertas municipales por mañana. El evento contará además con una variada programación desde la tarde con fútbol, fiesta de la espuma o música, con el concierto de Culiamai y la verbena amenizada por la orquesta Metrópolis tras la degustación.

La Sinfónica de Galicia en la Semana Clásica

Arranca la Semana Clásica en María Pita con la Sinfónica / Víctor Echave

Cuándo: Miércoles 20, jueves 21 y sábado 23 de agosto a las 21.00 horas

Dónde: Plaza de María Pita

En qué consiste: Ciclo de conciertos de música clásica que permitirá disfrutar de forma gratuita de formaciones del más alto nivel. El miércoles actuará la Orquesta GAOS acompañada de Pedro Guerra; el jueves, será el turno de la Orquestra de Cámara Galega. Tras un descanso el viernes, el gran colofón llegará el sábado, con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Duelo de tortillas y concierto de Tam Tam Go! en O Castrillón

Concurso de tortilla en O Castrillón. / Víctor Echave

Cuándo: Del miércoles 20 al al viernes 23 de agosto

Dónde: Plaza Pablo Iglesias

En qué consiste: El barrio de O Castrillón celebra sus fiestas del miércoles 20 al viernes 22 de agosto con una variada programación para todas las edades. El día grande será el jueves, donde se celebrará su tradicional concurso de tortillas desde las 18.30 horas, que luego se repartirán entre los asistentes, y a las 22.00 horas la actuación del grupo Tam Tam Go!, conocido por temas como Atrapados en la red.

Ralphie Choo en el Beatout Week 2025

Ralphie Choo, durante su aparición sorpresa en el escenario Boiler Room x Cupra en la primera jornada del Primavera Sound 2024. / LOC

Cuándo: Del jueves 21 al sábado 23 de agosto

Dónde: Auditorio de Santa Margarita

En qué consiste: Nueva edición de este festival pensando para los amantes de la música urbana. Una de las apuestas más frescas de las fiestas, que este año cuenta con más presencia del arte y la moda. Una de las citas imprescindibles será el concierto de Ralphie Choo (jueves a las 22.00 horas) uno de los músicos urbanos del momento, que ha colaborado con artistas de la talla de Rosalía. Todavía quedan entradas disponibles.

Concierto de Vega

Vega en concierto. / EFE

Cuándo: Lunes 25 de agosto a las 22.00 horas

Dónde: Plaza de María Pita

En qué consiste: La cantante cordobesa afincada en A Coruña se sube al escenario de María Pita para repasar su carrera y tocar sus temas más recientes. Desde que se dio a conocer en la segunda edición de Operación Triunfo, la artista ha tenido una prolífica carrera publicando diez álbumes de estudio, siendo nominada en dos ocasiones a los Grammy Latino.

Pregón de Bergantiños en la Sagrada Familia

Álex Bergantiños / Víctor Echave

Cuándo: Del viernes 22 al domingo 24 de agosto

Dónde: Barrio de Sagrada Familia

En qué consiste: El barrio coruñés celebra sus fiestas con una completa programación que incluye sesión vermú, verbena y actividades para los más pequeños. Destaca especialmente el pregón que dará Álex Bergantiños, el excapitán del Deportivo, uno de los jugadores más queridos de la historia del club, que dará el pistoletazo de salida a las celebraciones el viernes a las 21.30 horas.

Gala i Ovidio se estrenan en la Romería de Santa Margarita

Aida Tarrío e Raül Refree, 'Gala i Ovidio' / Antonio Pinto Mora

Cuándo: Del jueves 28 al domingo 31 de agosto

Dónde: Anfiteatro de Santa Margarita

En qué consiste: El parque de Santa Margarita acoge una variada programación con un cartel cargado de música, tradición y talleres promete un cierre inolvidable de las fiestas. Entre lo más destacado está el concierto de Gala i Ovidio (jueves 28 a las 21.00 horas), el nuevo proyecto musical de Raül Refree, prestigioso músico y productor que ha colaborado con Rosalía o Silvia Pérez Cruz, con Aida Tarrío, componente del grupo Tanxugueiras. Las entradas están disponibles en Ataquilla.