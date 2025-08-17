Iniciada la obra de la rampa del centro vecinal de Monte Alto

El Concello ha empezado los trabajos para construir una nueva rampa de acceso al lateral del centro vecinal de Monte Alto, una obra que, indica el Ayuntamiento, mejorará la accesibilidad al local de la asociación de vecinos y responde « a una demanda del barrio». Además, habrá una actuación complementaria en el paso peatonal que conecta la calle de la Torre con Curros Enríquez y el Campo de Marte, que, siempre en palabras del Concello, es «clave para en el tránsito de las personas viandantes» en esta parte del barrio.

En este caso, según indica la edil de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, se realizarán también «mejoras de accesibilidad», elevando el paso peatonal, lo que conseguirá adicionalmente «un refuerzo de la seguridad viaria». En cuanto a la rampa, Díaz afirma que ayudará a dar acceso a un edificio que, además de ser un «punto de encuentro habitual» de los vecinos y albergar «muchas actividades a lo largo del año», también tiene una biblioteca de uso público.

En el mismo barrio de Monte Alto están previstas obras en la calle Valencia para ampliar las aceras entre Faro y Touro, ejecutando una nueva red de pluviales y renovando la calzada. En As Xubias de Arriba hay intervenciones en marcha desde hace semanas, para mejorar la accesibilidad de pasos de peatones en el entorno del Hospital Marítimo.