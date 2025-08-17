Entrevista | Judit Fontenla Directora xeral de Mobilidade
Judit Fontenla: «Pode haber disfuncións nas liñas de buses e o que facemos é dar resposta»
A directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, explica que a estación de buses da intermodal, un dos grandes proxectos autonómicos na cidade, está xa ao 75% e entrará en funcionamento a mediados de 2026. A responsable autonómica, exconcelleira da Coruña polo PP, admite que pode haber «necesidades non recollidas» no plan que regula os buses interurbanos, pero defende que a Xunta traballa para darlles resposta.
Canto queda para rematar a obra da nova estación de bus?
Contamos con rematar a obra a finais deste ano. Estamos nun 75%. Estamos cumprindo os prazos e as previsións que tiñamos de execución. O aparcamento provisional está xa rematado, o edificio de realoxos para Adif está entregado, e agora estamos rematando o aparcamento definitivo e a súa conexión coa estación de ferrocarril, así como o edificio da estación de buses.
Cando empezará a funcionar?
Dependerá da conexión intermodal e de como avancen as obras doutras administracións. A nosa intención é, como moi tarde, tela en funcionamento a mediados de 2026.
Houbo problemas na obra?
Non tivemos complexidades fóra do que é o discurrir dunha obra desta envergadura. Si tivemos que ampliar o remate por mor da ampliación do aparcamento, a petición de Adif. Investimos na intermodal 45 millóns de euros entre as tres administracións, a Xunta inviste 13,6, e ten características superiores a outras en canto a cumprimento de requerimientos de eficiencia enerxética. Tivemos de media 80 traballadores executando a parte da Xunta, con picos de 120,con todo tipo de especialistas. É referente na cantidade de pilotes sobre os que estruturamos a obra: empregouse unha máquina pilotadora para introducir cerca de 300 pilotes que chegaron ata os 16 metros. E a cuberta das dársenas ten unha das mallas espaciais máis grandes que se teñen colocado na cidade.
A actual estación cumpriu 50 anos. Esta durará outros tantos?
É unha obra de grande envergadura, e plantéxase un período amplo, todo o longo prazo que se poida.
Queda por definir que pasará coa estación actual. Tanto Xunta como Concello reclaman a propiedade do terreo, e o convenio da intermodal recolle que negociarán este punto.
O Estado transferiulle a estación de autobuses á Xunta e polo tanto entendemos que é a titular. O uso que se fará destas instalacións unha vez que se desafecte como estación de autobuses non é un tema que estea pechado. O concesionario é o Concello, e temos que falar con el sobre o que ocorrerá.
A idea sería preservar as instalacións actuais, ou derrubalas e facer novos edificios?
Cando se produza o traslado á intermodal temos que estudar o uso do chan e as instalacións, pero non está pechado ese tema.
Sobre a intermodal haberá unha pasarela peonil e ciclista, que o Concello pide ampliar para coches.
Iso é obxecto de conversas e negociacións na comisión de seguimento do convenio intermodal.
E como se financiaría esa obra?
Nesa comisión se está valorar cal sería o reparto deses costes.
A Xunta aportaría fondos?
A Xunta ten que determinar, dentro da comisión, se aportará fondos.
Hai queixas reiteradas sobre os buses interurbanos da comarca por parte dos usuarios. Como ve a Xunta o cumprimento do Plan de Transporte Público que regula as concesións de liñas de bus?
Entendemos que o Plan de Transporte Público é vivo, aberto, sofre modificacións e temos que adaptalo ás necesidades de cada momento. En pico de demanda pódense producir necesidades que non están recollidas. O que facemos é dar resposta: este verán o fixemos cos buses entre Entrexardíns e a praia de Mera. O verán pasado tivemos queixas do Concello, e este reforzamos frecuencias en horas pico da mañá e da volta. Poden existir disfuncións, hai unha gran demanda de transporte público como consecuencia das políticas tarifarias da Xunta no caso da xente nova, de usuarios maiores de 65. Temos que adaptar o plan a ese incremento.
Haberá medidas concretas de reforzo nos próximos meses?
Na área metropolitana realizamos unha comisión de seguimento hai un mes, e implantamos modificacións polas peticións dos Concellos que nos fixeron chegar ao longo dos últimos seis meses. Quedamos de estudar as que nos transmitiron na propia comisión e as que nos remitirán. E de cara a setembro temos pendente ver as peticións de reforzos á Universidade e aos polígonos da contorna da Coruña.
Potenciarase que alguén vaia en bus dende Oleiros ou Cambre para traballar a Agrela ou estudar na Universidade da Coruña?
O que lle trasladamos aos concellos, na última reunión, é que necesitabamos que concretasen as súas peticións. Na actualidade xa hai liñas de bus interurbana que van desde Meicende, Arteixo e puntos da área metropolitana e que chegan a Pocomaco e o polígono de Agrela. O primeiro que temos que ver é se é factible adaptar o que existe. Se hai outras necesidades, ver se podemos facer un esforzo extra e se é viable poder reforzar os polígonos ou a universidade.
Fala de viabilidade económica?
Estamos falando de viabilidade dentro do plan de transporte público, con concesións ata 2030, e dentro desas conexións é onde temos encaixar eses aumentos de liñas, se fose viable economicamente, e se temos a capacidade de medios dentro do contrato. Non sería un tema a implantar fóra dos contratos. Ou valorar, como temos implantado noutros concellos, a colaboración cos propios concellos a través de servizos de interese municipal. Temos que analizar todas as fórmulas.
As obras dos Cantóns inclúen trasladar a parada de Entrexardíns.
É froito dunha obra do Concello, foi unha decisión trasladada á Xunta recentemente e a valoramos máis ou menos conxuntamente. Decidiuse que a parada tiña que trasladarse a Correos. Faremos todas as comunicacións ás concesionarias. Non podo trasladar unha valoración, foi por dunha obra allea á Xunta e de comunicación moi recente.
«Na reforma da fachada marítima é fundamental como deseñemos a mobilidade»
Hai varios proxectos que poderían modificar a mobilidade na comarca no futuro, aínda que non sexan da Xunta. A ampliación de Alfonso Molina, xa en marcha, a da ponte da Pasaxe, a cuarta ronda, a reforma dos peiraos interiores na que participa a Xunta na comisión A Coruña Marítima...
Na fachada marítima, a apertura da cidade ó Porto, é fundamental como deseñamos a mobilidade. Teremos que ter en conta se temos que reformular a entrada dos autobuses da cidade e o estamos a analizar. Estase a traballar con axentes de transporte para analizar cal é a mobilidade do futuro. Pero estase nunha fase de licitación do master plan, é un traballo que faremos todos os axentes de aquí aos vindeiros anos. Sobre o resto de actuacións, non podo entrar en profundidade, tería que ser o Concello o que valorase en conxunto. Como coruñesa e directora xeral de Mobilidade, si que me gustaría que a mobilidade mellorase, que mellorase o transporte público, as carencias que teñen os carrís bici, que pensase un pouco máis nos peatóns, nas familias, unha cidade un pouco máis amable coa mobilidade pública.
