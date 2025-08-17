O Grupo Naturalista Hábitat opina
Sobre os recentes incendios forestais
Cosme Damián Romay Cousido
Mañá luns é o Día mundial da prevención dos incendios forestais. Esta efeméride conmemórase nun momento no que moitas comarcas ibéricas están sendo vítimas de lumes que están a estragar non só o patrimonio natural, senón tamén bens e mesmo vidas humanas. O lume está presente desde sempre en Galicia: de xeito natural e ocasional con anterioridade á colonización humana do territorio, e logo (maioritariamente) de xeito provocado e recorrente, a miúdo para «limpar» áreas boscosas e de mato coa fin de crear espazos de cultivo ou pastos gandeiros. Hoxe en día, non se queima para cultivos: a superficie dedicada á produción agraria para consumo humano en Galicia supón menos do 4% do territorio (fronte a máis do 25% español). A (decrecente) cabana gandeira en extensivo explicaría cada vez menos queimas nos tempos que corren. Porén, outras casuísticas (desde accidentes ata especulación cos terreos) explicarían a maior parte dos lumes, que acadan grande intensidade e perigosidade debido ao caos existente na ordenación forestal e urbana galega. O incendio de Trabada de outubro de 2023, no que arderon en tempo record 2.300 hectáreas maioritariamente plantadas de eucalipto, é un exemplo do que virá no futuro na Galicia inmersa no cambio climático: máis lumes, máis virulentos, e afectando a zonas que se salvaron ata agora de grandes incendios. Cómpre, en definitiva, cambiar o rumbo na ordenación do territorio, con políticas de prevención e de loita contra a eucaliptización e o abandono agrícola e gandeiro (todo isto interrelacionado).
Conclusión: o G. N. Hábitat mostra a súa solidariedade coas persoas afectadas polos lumes, reiterando o seu apoio aos efectivos de extinción dos incendios. Así e todo, pon o foco na prevención e no cambio de rumbo das políticas agrogandeiras e forestais. En relación con isto, Hábitat apoia as 10 propostas para reducir o impacto dos incendios publicadas antonte por Adega (https://adega.gal/novas.php?id=1668&sec=7).
