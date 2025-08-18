Los cortes en las comunicaciones agotan coches de alquiler y oferta de BlaBlaCar

La ola de incendios en la provincia de Ourense y la imposibilidad de salir de Galicia por la interrupción de servicio de trenes han dejado a las empresas de alquiler de coches de la ciudad sin vehículos disponibles en sus flotas.

Víctor Medialdea, secretario de la Asociación Gallega de Empresas de Alquiler de Vehículos (Galivea), señala que ni las firmas multinacionales del sector como Enterprise, Europcar o Sixt, ni las más pequeñas, tienen posibilidad de aportar más vehículos. «Lamentablemente, no se ha podido cumplir toda la demanda», señala. «Ya el mes de agosto es un mes alto de demanda de turistas y ahora debido a los incendios la gente quiere irse a sus casas, demandaron un montón de vehículos».

El representante de Galivea explica que, precisamente por el alto volumen de reservas previas, muchas de estas empresas tampoco pueden trasladar turismos de otros lugares de España. «Toda la flota que teníamos a disposición se ocupó, y no se puede traer de otras provincias porque como es temporada muy alta, pues no se pueden traer de otros puntos para atender esa demanda».

Óscar Regal es director de la oficina coruñesa de Viajes Embajador y miembro del consejo directivo de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi) señala que agencias de viajes como las suyas intentan ser un «factor diferenciador» para ayudar a aquellos clientes que se han quedado en la ciudad por culpa de los incendios. El perfil de los que han quedaron tirados en la ciudad es de todo tipo, dice Regal. «Son miles de plazas de tren las que se están cancelando cada día entonces así que tenemos clientes que intentan salir desde Madrid e iniciar sus vacaciones, los que retornan de sus viajes transcontinentales... cualquiera que haya pensado en el tren para planificar su viaje».

«Después de cinco días, la situación cada vez es más complicada, porque cada vez es más complicado encontrar plazas en autocares, cada vez es más complicado encontrar plazas aéreas por los disparatados precios a los que se han puesto», afirma Regal.

Y es que este lunes no quedaba ni una sola plaza en vuelos desde A Coruña y, para este martes, los precios sobrepasan los 300 euros despegando desde Alvedro. Moverse en autobús tampoco es una opción,ya que tampoco quedan plazas disponibles hasta la noche del miércoles. Todo ello, junto con la suspensión de los trenes de Alta Velocidad durante el ayer y sin que Renfe haya puesto a disposición métodos alternativos, ha dejado a muchos visitantes en la ciudad con una única alternativa: BlaBlaCar.

La plataforma de viajes en coche compartidos cuenta con más de 27.000 usuarios únicos en A Coruña y en los últimos días han hecho un llamamiento a los conductores registrados para que oferten más asientos en sus vehículos y así ayudar a los que tenían que salir de la comunidad. «Veníamos viendo que las búsquedas de coche compartido se habían duplicado la semana pasada para los asientos vacíos», señala Sara Benavent, responsable de comunicación de BlaBlaCar en España y Portugal. «A día de hoy lo que vemos en retrospectiva es que durante el puente la actividad de los pasajeros ha crecido un 11% y que ese llamamiento para citar a los conductores pues ha resultado un 11% más de asientos publicados».

Benavent explica, que al igual que pasó con el apagón en mayo o con la dana el año pasado, «nuestra comunidad responde y publica esos asientos disponibles para facilitar los desplazamientos». Como consecuencia, destaca, la ocupación ha pasado de ser de 3,5 asientos por vehículos a estar llenos. Los principales destinaos para los pasajeros que salen de A Coruña con BlaBaCar son «Madrid, como destino principal, seguido de Lugo, Gijón, Oviedo y Valladolid», dice la representante de la plataforma.

El impacto en hoteles

La otra cara de esta parálisis en la movilidad entre comunidades está en los hoteles. El impacto en el sector coruñés no ha sido, según Agustín Collazos, presidente de Hospeco, significativo, ya que muchas de las anulaciones se compensaron con los que tuvieron que ampliar su reserva. «Nos costó un poco coordinar pero, por suerte, nadie se quedó fuera», dijo. «No ha sido un volumen significativo de anulaciones, sobre un 2 o 3%. Son casos que podríamos contar en cada hotel con los dedos de las manos».