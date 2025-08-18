A Coruña, epicentro de 'influencers' por la celebración del The Champions Burger
La ciudad se ha llenado de creadores de contenido con miles de seguidores que han presentado sus creaciones al concurso o han venido a probarlas
A Coruña acoge hasta el próximo 24 de agosto una nueva edición del The Champions Burger. En este evento, se baten en duelo 20 hamburguesas de toda España por hacerse con el título que la reconozca como la mejor del año.
El muelle de Calvo Sotelo se ha llenado de influencers gastronómicos como Cenando con Pablo o Joe Burger, que han aprovechado para promocionar sus hamburguesas, además de contar con la presencia de otros conocidos creadores de contenido como Champi Muros o Cocituber, que han ido a probarlas.
Cenando con Pablo
El carismático creador de contenido ha presentado su hamburguesa The OX, y ha aprovechado también para probar las hamburguesas de otros establecimientos, incluyendo una que lleva patata Bonilla a la Vista.
Bdevikingo
Desde su cuenta de Tiktok, el influencer gastronómico, conocido por hacer una cocina "Valhalla", compartió con su más de un millón de seguidores alguna de las hamburguesas que se pueden comer estos días en A Coruña.
Noel Horcajada
Este creador de contenido, famoso por compartir vídeos en los que prueba comida de restaurantes o supermercados, estuvo con Cenando con Pablo para probar la hamburguesa que presenta al concurso.
Oveya nejra
Otro que ha colaborado con Cenando con Pablo es Oveya Nejra, un influencer gallego que ha apostado por hacer un vídeo de humor, una de sus señas de identidad, para destacar la hamburguesa.
Champi Muros
Otro que tiró de humor para promocionar la hamburguesa de Pablo fue Champi Muros, que protagonizó un divertido salto al agua para conseguir unos calamares para su amigo.
Joe Burger
El especialista en hamburguesas participa un año más con una elaboración propia. Para promocionarla, optó por subir un vídeo comiéndola en el avión que lo llevó hasta A Coruña. Luego aprovechó para catar otras en el evento.
Elías Dosunmu
Este cocinero se hizo popular con sus recetas en Tiktok. Ahora tiene casi 10 millones de seguidores, un restaurante en Madrid y participa en The Champions Burger. Una usuaria mostró orgullosa cómo le preparaba una hamburguesa.
Cocituber
Otro popular catador, en este caso de bares tradicionales, es Cocituber. El influencer gastronómico habló sobre la gastronomía gallega mientras embarcaba y luego visitó el muelle de Batería para probar la hamburguesa de Soul.
La abuela Magdalena
Esta señora gallega se ha hecho popular gracias a los vídeos que sube su nieta de ella cocinando. Juntas han ido al The Champions Burger de A Coruña para que Magdalena probara algunas hamburguesas, que disfrutó enormemente.
