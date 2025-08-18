A Coruña, epicentro de 'influencers' por la celebración del The Champions Burger

La ciudad se ha llenado de creadores de contenido con miles de seguidores que han presentado sus creaciones al concurso o han venido a probarlas

Cenando con Pablo y Champi Muros en The Champions Burger A Coruña

Cenando con Pablo y Champi Muros en The Champions Burger A Coruña / Iago López / Roller Agencia

Adrián Lede

A Coruña acoge hasta el próximo 24 de agosto una nueva edición del The Champions Burger. En este evento, se baten en duelo 20 hamburguesas de toda España por hacerse con el título que la reconozca como la mejor del año.

El muelle de Calvo Sotelo se ha llenado de influencers gastronómicos como Cenando con Pablo o Joe Burger, que han aprovechado para promocionar sus hamburguesas, además de contar con la presencia de otros conocidos creadores de contenido como Champi Muros o Cocituber, que han ido a probarlas.

Cenando con Pablo

El carismático creador de contenido ha presentado su hamburguesa The OX, y ha aprovechado también para probar las hamburguesas de otros establecimientos, incluyendo una que lleva patata Bonilla a la Vista.

Bdevikingo

Desde su cuenta de Tiktok, el influencer gastronómico, conocido por hacer una cocina "Valhalla", compartió con su más de un millón de seguidores alguna de las hamburguesas que se pueden comer estos días en A Coruña.

Noel Horcajada

Este creador de contenido, famoso por compartir vídeos en los que prueba comida de restaurantes o supermercados, estuvo con Cenando con Pablo para probar la hamburguesa que presenta al concurso.

Oveya nejra

Otro que ha colaborado con Cenando con Pablo es Oveya Nejra, un influencer gallego que ha apostado por hacer un vídeo de humor, una de sus señas de identidad, para destacar la hamburguesa.

Champi Muros

Otro que tiró de humor para promocionar la hamburguesa de Pablo fue Champi Muros, que protagonizó un divertido salto al agua para conseguir unos calamares para su amigo.

Joe Burger

El especialista en hamburguesas participa un año más con una elaboración propia. Para promocionarla, optó por subir un vídeo comiéndola en el avión que lo llevó hasta A Coruña. Luego aprovechó para catar otras en el evento.

Elías Dosunmu

Este cocinero se hizo popular con sus recetas en Tiktok. Ahora tiene casi 10 millones de seguidores, un restaurante en Madrid y participa en The Champions Burger. Una usuaria mostró orgullosa cómo le preparaba una hamburguesa.

Cocituber

Otro popular catador, en este caso de bares tradicionales, es Cocituber. El influencer gastronómico habló sobre la gastronomía gallega mientras embarcaba y luego visitó el muelle de Batería para probar la hamburguesa de Soul.

La abuela Magdalena

Esta señora gallega se ha hecho popular gracias a los vídeos que sube su nieta de ella cocinando. Juntas han ido al The Champions Burger de A Coruña para que Magdalena probara algunas hamburguesas, que disfrutó enormemente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
  2. Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
  3. Despedida en A Coruña por sacar fotos de ancianos a los que cuidaba en un residencia y enseñarlas
  4. El chef coruñés de adopción y elección que abrió un pequeño oasis en Laxe
  5. Día grande de las fiestas de A Gaiteira, en A Coruña, con una noche de rock: así seguirá el domingo
  6. La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
  7. Batalla Naval: Efervescencia de fuego sobre las aguas en A Coruña
  8. Los alquileres suben el doble en A Coruña que en los municipios de su comarca: estos son los concellos más caros

El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote

El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote

A Coruña, epicentro de 'influencers' por la celebración del The Champions Burger

A Coruña, epicentro de 'influencers' por la celebración del The Champions Burger

Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto

Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto

Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque

Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 18 de agosto

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 18 de agosto

Coti se estrena en María Pita con un «miña terra galega»

Coti se estrena en María Pita con un «miña terra galega»

Veinte comunidades de A Coruña solicitan ayudas para obras en sus edificios por diez millones

Veinte comunidades de A Coruña solicitan ayudas para obras en sus edificios por diez millones

La lonja de A Coruña capea la sangría de barcos, remonta capturas y vuelve a su pico de precios

La lonja de A Coruña capea la sangría de barcos, remonta capturas y vuelve a su pico de precios
Tracking Pixel Contents