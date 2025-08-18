La doble vida del arte y el reciclaje

El artista multidisciplinar, Jesús Granja expone parte de su obra en la Biblioteca Miguel González Garcés, obras hechas con materiales reciclados. La exposición no tiene nombre como tal, pero el autor dice que se podría llamar Recuperación de la memoria. Estará todo el mes de agosto.

Granja trabaja con materiales reciclados porque le atrae el hecho de sacar una historia de algo que se ve como obsoleto. «Considero que los materiales perviven de alguna manera con otra historia, pero siempre puede buscarse algún otro valor. No desecharlos, ni tirarlos», indica el artista.

El autor tiene catalogadas alrededor de doscientas obras, pero en la Miguel González Garcés tiene entre 20 y 30 figuras. «Tengo un porfolio en el que están todas, pero claro, en la exposición hay una muestra nada más», indica. La realización de las figuras le lleva mucho tiempo. «Hago varias a la vez, mientras unas se pegan y otras se secan, otras se anulan porque no consiguen llegar al final de la representación de lo que yo pretendo. Normalmente siempre hago varias a la vez», señala.

El artista dice que no parte de una idea, sino que es el propio material el que lo inspira y lo guía a la hora de darle vida a su próxima figura. «La propia naturaleza del producto, aunque sea desechado, me llama y me dice que aquí hay un pájaro, aquí hay algo. Es el material el que me lleva a representar la idea», explica Granja.

El artista trabaja sobre todo con madera. «Normalmente están ahí, en el camino. Voy andando y me llaman», indica. A través de estos elementos intuye sus siluetas. «Lo veo y pienso que ahí hay un pájaro o una serpiente», dice.

Granja se identifica con la frase del artista Jaume Plensa «el arte no sirve para nada, pero es imprescindible». «Tengo esta frase como una especie de pregunta, porque el arte es lo que hace el espíritu, nada más. No creo en las obras que se abusan mucho, por ejemplo en el bricolaje y tal, hacer de no sé qué un cenicero, una mesa o una silla», señala. El artista defiende que el arte es una magia que llena el espíritu y la vida, que es un regalo que no vale de nada, pero si te llena.

Entre la variedad de obras que se pueden ver en l exposición está Buscando la salida, una especie de laberinto. «Quien no se ha encontrado en algo que no te deja dormir, que te aprisiona y estás buscando una salida. Son calles que algunas no conducen a ningún lado porque te encuentras con una pared que te frena, pero al final hay una salida, un horizonte abierto en el que puedas encontrar una liberación», señala Granja.

También tiene la figura de una torre de Hércule s a base de madera. «Son maderas rotas que encuentro por la calle. Es rústica, bruta, quiero que sea así, sin retoques», señala. Para el artista es una forma de representar el faro romano más antiguo del mundo. Además destaca su obra Aquí también está Dios., donde muestra una especie de choza de cañas. «Yo no necesito la catedral de Burgos, ni la de Santiago de Compostela, que son una divinidad, pero en la cabaña hecha de cañas de los plumeros de la carretera, ahí también está Dios. Está en lo sencillo, en lo humilde, en lo pobre», indica Granja.