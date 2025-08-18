El ‘holding’ de Rodríguez Cebrián endereza sus cuentas tras años en rojo

Cuando Inditex salió a Bolsa en mayo de 2001, el matrimonio Juan Carlos Rodríguez Cebrián-Dolores Ortega Renedo pasó de ser millonario a multimillonario. Hasta entonces había amasado una pequeña fortuna trabajando en el grupo textil. Tras el debut de la multinacional en el mercado bursátil, su patrimonio se multiplicó exponencialmente. Ella, sobrina de Amancio Ortega, trabajaba en las instalaciones de Arteixo. Él —en la empresa desde 1978— había pasado por casi todos los departamentos de la compañía (comercial, producción, logística, servicios generales, desarrollo internacional y dirección de negocio) hasta llegar a ser el director general.

Gracias a una ampliación de capital en 1992, Dolores Ortega entró en el accionariado de Inditex. Su marido también consiguió un buen puñado de acciones de la compañía. Antes de la salida a Bolsa, ambos contaban con 28 millones de acciones (21 millones ella y 7 millones él), que representaban algo más del 3% del capital social. Vendieron, aproximadamente, la mitad de los títulos por los que recibieron 243 millones de euros (209 ella y 54 él).

En 2005, Cebrián dimitió como director general de la compañía. Tres años antes y solo uno después de la salida a Bolsa de Inditex, había creado Saona, de la que sigue siendo el administrador único, y a través de la cual ha desarrollado desde entonces sus inversiones. Su mapa empresarial combina dos grandes patas: por un lado, la hostelería y el ocio nocturno, donde comparte negocios con el empresario coruñés Luis Diz; por otro, el sector inmobiliario, en el que cuenta con participaciones en firmas como Dricar de Inversiones —que posee derechos para edificar en el antiguo convento de Adoratrices— o Álvarez Conchado y Reysa, con terrenos en As Pasaxe.

Tras varios ejercicios en números rojos, Saona logró en 2023 y 2024 volver a beneficios. La sociedad cerró 2024 con unas ganancias de 1,42 millones, ligeramente por encima de los 1,35 obtenidos un año antes. Estos dos ejercicios positivos contrastan con la secuencia de pérdidas que arrastraba desde antes de la pandemia: 537.748 euros en 2019; 4,3 millones en 2020; 289.038 en 2021 y 344.116 en 2022.

El viraje coincide con la consolidación de sus negocios hosteleros, con El Pelícano como gran locomotora de ingresos. La discoteca más emblemática de A Coruña rozó en 2024 el millón de euros de beneficios (993.455 euros), lo que supone casi duplicar los 550.566 registrados en 2023. Con un crecimiento del 80% en solo un año, se ha convertido en la sociedad más rentable de todo el entramado hostelero de Cebrián.

No corrieron la misma suerte otros negocios del grupo. Dux Coruña, que había ganado 96.210 euros en 2023 y 237.131 en 2022, cerró 2024 con pérdidas de 73.173 euros. También J&L Spain, vehículo compartido con Luis Diz y a través del cual controlan el Teatro de Madrid, perdió 16.907 euros, empeorando los números rojos de 2023 (-2.566). El último ejercicio ha supuesto además una profunda reestructuración del mapa empresarial de Cebrián. Tres sociedades vinculadas al ocio nocturno —Jac Coruña, La Marina de Pura y Amura Puerto— pasaron en febrero de 2025 a ser unipersonales, controladas íntegramente por J&L Spain SL, sociedad gestionada a medias por Juan Carlos Rodríguez Cebrían y Luis Diz. Saona, que tenía el 50% en todas ellas, ya no refleja estas participaciones en sus cuentas de 2024.

En paralelo, la sociedad Julis Coruña SL fue constituida en enero de 2025 como nuevo vehículo de inversión, con un capital de 3.000 euros y el objeto social centrado en la tenencia de activos financieros. La sociedad está participada también a medias entre Cebrián y Diz y refuerza la alianza de ambos empresarios en el negocio del ocio coruñés. Además, en 2024 Saona redujo de forma significativa su peso en varias sociedades históricas: del 60% al 20% en El Pelícano, del 50% al 25% en Dux Coruña y del 24% al 5% en Álvarez Conchado y Reysa, esta última dentro del sector inmobiliario.