¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 18 de agosto
Las fiestas de María Pita ofrecen cada día variedad de propuestas para todos los públicos y además durante este mes central del verano se suceden conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Las corales de la ciudad muestran su talento
20.00 horas | Los coros de los centros cívicos coruñeses dan un recital gratuito como parte de las fiestas de María Pita. En el concierto habrá sillas para que los asistentes puedan tomar asiento.
Plaza de María Pita
Las fiestas de María Pita, a través de su cartelería
Sin horario | La exposición muestra cómo han evolucionado las celebraciones de verano.
Marineda City
Libros antiguos y descatalogados
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00 horas | Esta edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión cuenta representación de 16 librerías de toda España, que suman 118 metros de casetas.
Jardines de Méndez Núñez
Pase de ‘Ecoralia, a lambona ecolóxica’
19.30 horas | El rockero Pakolas ofrece una actuación dentro del ciclo de Cascarillarte, en la que presentará su último librodisco, con valores ecológicos, para público infantil y familiar.
Plaza de Vigo
Seis exposiciones de cómic español
12.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 h. | Son las de Víctor Coyote; Azagra y Revuelta; Miguel B. Núñez; Magius; Col y Don Rogelio J.
Kiosco Alfonso
Ocasión para adquirir artesanía original
11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas | Los puestos de la feria Mostrart ofrecen una amplia variedad de productos, como la marroquinería.
Jardines de Méndez Núñez
