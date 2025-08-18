¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 18 de agosto

Las corales de la ciudad muestran su talento

20.00 horas | Los coros de los centros cívicos coruñeses dan un recital gratuito como parte de las fiestas de María Pita. En el concierto habrá sillas para que los asistentes puedan tomar asiento.

Plaza de María Pita

Las fiestas de María Pita, a través de su cartelería

Sin horario | La exposición muestra cómo han evolucionado las celebraciones de verano.

1850 / Concello de A Coruña

Marineda City

Libros antiguos y descatalogados

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00 horas | Esta edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión cuenta representación de 16 librerías de toda España, que suman 118 metros de casetas.

Jardines de Méndez Núñez

Pase de ‘Ecoralia, a lambona ecolóxica’

19.30 horas | El rockero Pakolas ofrece una actuación dentro del ciclo de Cascarillarte, en la que presentará su último librodisco, con valores ecológicos, para público infantil y familiar.

Plaza de Vigo

Seis exposiciones de cómic español

12.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 h. | Son las de Víctor Coyote; Azagra y Revuelta; Miguel B. Núñez; Magius; Col y Don Rogelio J.

Kiosco Alfonso

Ocasión para adquirir artesanía original

11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas | Los puestos de la feria Mostrart ofrecen una amplia variedad de productos, como la marroquinería.

Jardines de Méndez Núñez