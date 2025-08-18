La lonja remonta de A Coruña capea la sangría de barcos, remonta capturas y vuelve a su pico de precios

El año 2025 está siendo bueno para la lonja de A Coruña, en descargas pero, sobre todo, en ganancias y en rentabilidad. Entre el 1 de enero y el 8 de agosto, según los datos de la Xunta, pasaron por el mercado coruñés unas 15.740 toneladas de producto, un 10,6% más que en las mismas fechas del año pasado, y el valor de las descargas subió más de un 21%, hasta acercarse a los 42,8 millones de euros, unas cifras que no se alcanzaban desde 2019. El importe medio por kilo, de cerca de 2,72 euros, es el más alto desde el estallido de la burbuja. Pero, aunque son buenas noticias para el sector pesquero, este sigue sufriendo problemas recurrentes, como la falta de personal y cotas, y va perdiendo barcos en activo.

El presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás, confía en que a final de año haya quedado más dinero en la lonja que el año pasado, aunque admite que es «más complicado» crecer en descargas, pues «cada vez hay menos barcos, cada vez hay menos pescado». La falta de producto, «sobre todo en pelágicos, lirio, jurel, sardina» tira para arriba de los precios, y otras especies como la merluza o el rape «van teniendo unos precios un poco superiores a otros años». Hubo un buen inicio de año, pese a los festivos y mal tiempo de enero, con buenas capturas y precios relativamente altos.

Más recientemente, «el mes de julio fue bastante bien con el cerco», señala Corrás, y está siendo un buen año de bocarte y sardina, muy demanda en junio por el San Juan, que «ha dado vidilla al puerto». Otros años hubo picos bruscos de capturas y luego caídas, pero este la lonja tuvo «cuatro o cinco semanas descargando unas 500 toneladas semanales», la situación «ideal».

De este último pescado se han recortado las capturas semanales para «estirar la cuota», con la parte positiva de que habrá descargas durante más tiempo y precios más altos, pero «con la negativa de que son menos cantidades» las que llegan por día. Menos positiva fue la campaña de la xarda, pues este año «casi todos los barcos se fueron a Asturias» y hubo poca en A Coruña. Las especies más comunes este año fueron el lirio (casi 4.000 toneladas), la sardina (más de 2.700) y el jurel (casi 2.200), aunque fue la merluza, con poco más de 1.800 toneladas, la que dejó más dinero, cerca de 8,8 millones de euros.

Caída a la mitad desde 2017

Pese a la remontada de este año, las capturas siguen muy lejos de las que se consiguieron en la década de 2010. El pico de actividad de la lonja en la primera mitad del año fue en 2017, con cerca de 30,4 millones de kilos hasta el 8 de agosto, prácticamente el doble que ahora. Desde 2020 nunca se han llegado a sobrepasar las 20.000 toneladas a la altura de esta fecha. La lonja actual, de hecho, se parece más a la de los años de la burbuja inmobiliaria después del Prestige, con descargas relativamente bajas y con altos precios, que a la década pasada, en la que se capturaron grandes cantidades de especies baratas.

Uno de los factores que explican el descenso de las capturas es la falta de cuotas, indica Corrás, pero en el sector también hay «falta de personal, y de gente especializada». «La gente no quiere ir al mar y se va jubilando», explica el responsable de la lonja, con los armadores tirando de patrones «polivalentes, que hacen de patrón y de mecánico».