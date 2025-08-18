Luz Casal actuará en la cúpula de Zara de A Coruña el próximo 26 de agosto

La reconocida cantante Luz Casal ofrecerá un concierto único en A Coruña el próximo 26 de agosto a las 21:00 horas. El escenario elegido será La Cúpula de Zara en el Monte de San Pedro, un espacio que se prepara para recibir a los fans de la artista.

Las entradas son totalmente gratuitas y estarán disponibles hasta completar aforo. La reserva de tickets comenzará el jueves 21 de agosto a las 10:00 horas, con un límite de 2 entradas por persona.

Luz Casal es una de las voces más emblemáticas de la música española, con una carrera que abarca más de cuatro décadas y numerosos éxitos que han marcado varias generaciones. Reconocida por su versatilidad, ha sabido combinar el rock, el pop y la balada

Este evento es una oportunidad excepcional para disfrutar en vivo de la voz de Luz Casal en un entorno íntimo y exclusivo en el corazón de A Coruña.