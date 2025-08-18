Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque

Gala i Ovidio, el nuevo proyecto musical que une al prestigioso músico y productor Raül Refree y a Aida Tarrío, componente del grupo gallego Tanxugueiras, realizará un concierto por primera vez el jueves 28 de agosto abriendo la programación de la Romaría de Santa Margarida, incluida en las Fiestas de María Pita.

Sin embargo, aunque estaba anunciado que este concierto se haría en el propio auditorio del parque, este lunes, durante una visita a los ensayos por parte de los medios de comunicación, se ha informado de que el recital se celebrará finalmente en el Teatro Colón.

Según fuentes municipales, este cambio de ubicación se justifica en que este espacio es más adecuado para el tipo de concierto que se va a realizar. La artista ribeirense Aida Tarrío se mostró entusiasmada de estrenar este proyecto en un lugar como el Colón: "Estamos muy contentos, es la primera vez que vamos a tocar en directo después de cuatro años preparando este proyecto. Hacerlo aquí nos hace muy felices porque consideramos que el espacio idílico".

Las entradas para el concierto continúan a la venta en Ataquilla con precios de 21,60 euros de entrada general, aunque se ofrecen diversos descuentos. Una hora antes de este concierto actuará Belém Tajes.

Gala i Ovidio

Este proyecto rinde homenaje en su nombre a los hijos de la escritora gallega Rosalía de Castro, que dio a luz en 1871 a los gemelos Gala i Ovidio. Aida Tarrío, perteneciente al grupo Tanxugueiras, que rompió los moldes en los últimos años de la música gallega, se ha unido al músico Raül Refree, quien ya ha trabajado con artistas de la talla de Rosalía, Rocío Márquez o el Niño de Elche. Los dos reconocidos artistas se conocieron para interpretar canciones tradicionales gallegas e, inspirados por ellas, fueron encontrando nuevos territorios donde la tradición se intuye y los géneros se diluyen.