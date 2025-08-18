El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha sacado a concurso la obra del edificio que edificará en O Parrote para complementar la plataforma de baño que se está construyendo. De acuerdo con las previsiones del Puerto, el inmueble, con una sola planta y rematada en madera podrá utilizarse el próximo verano, y dará servicios a los usuarios de la plataforma, con un espacio para la custodia de pequeñas embarcaciones, almacén, vestuarios, aseos y "un ambigú con una terraza orientada al mar".

Los trabajos durarán seis meses y salen a licitación por 457.000 euros, con el IVA incluido, que se financiarán al 100% por parte de la Xunta, de acuerdo con un convenio de colaboración suscrito a inicios de mes. Las empresas interesadas pueden presentarse hasta el 15 de septiembre.

La plataforma de baño, señala el Puerto, ""ha avanzado de forma significativa estos días", con la colocación en las aguas de O Parrote de los pantalanes que la conformarán. Las obras, que corren a cargo de la Xunta de Galicia, "concluirán a lo largo del mes de septiembre", y la zona náutica abrirá al público. El proyecto incluye una pasarela de acceso a la plataforma, una rampa para la subida y bajada al mar de las embarcaciones y más de 150 metros de gradas en la escollera del paseo marítimo, que también están en la fase final de su construcción.

En la zona se marisquea en algunas épocas del año, pero el Puerto asegura que "todo el proyecto ha sido coordinado desde el principio con la Cofradía de Pescadores de A Coruña", de forma que "no interferirá" en la actividad. La conselleria de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, destacó a inicios de mes que la obra se enmarca en el compromiso de la Xunta con la ciudad, y que la plataforma será una de las primeras actuaciones del proyecto Coruña Marítima “para recuperar a relación da cidade co mar”.