La semana comienza con cielos nublados en A Coruña

A Coruña deja atrás una semana con tiempo típico de verano y ausencia de agua para entrar en otra en la que la presencia de precipitaciones es algo más probable.

Esa posibilidad de lluvias sería entre la noche del martes y el jueves, mientras que este lunes, por el momento, Galicia continúa en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del noroeste.

Galicia en general, y A Coruña concretamente, amanezará con presencia de nieblas y nubes bajas, habiendo también posibilidad de orballos puntuales. Con el avance del día irán abriendo los cielos, quedando una tarde de alternancia de las nubes con los claros.

Las temperaturas sufren un moderado descenso, siendo las máximas de 23ºC y las mínimas de 18ºC. Los vientso soplarán de componente norte con intervalos moderados.