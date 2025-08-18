Veinte comunidades de A Coruña solicitan ayudas para obras en sus edificios por diez millones

Una veintena de comunidades de propietarios de las zonas de Ciudad Vieja y Pescadería; el grupo de Viviendas María Pita (Labañou); las Casas de Franco (O Ventorrillo) y el Barrio de las Flores han solicitado ayudas europeas para la rehabilitación de sus viviendas para proyectos que suman, en total, unos diez millones de euros. La convocatoria está dotada con 5,1 millones de euros de la Unión Europea, y prima aquellos proyectos y actuaciones que contribuyan a mejorar energéticamente las casas.

Las ayudas pueden cubrir entre un 40 y un 80% del presupuesto de los trabajos, un porcentaje que sube cuantas más obras relacionadas con eficiencia energética haya. El Concello solicitó los fondos en 2022, pero la larga tramitación ha hecho que se demore hasta este verano, lo que deja aproximadamente un año a los vecinos para acometer las obras que no hayan empezado.

En el marco de los trámites necesarios para solicitar la ayuda, la comisión de valoración municipal se ha reunido para evaluar y puntuar el total de veintiún proyectos recibidos, de los cuales diez se ubican en la Ciudad Vieja y Pescadería, dos en Casas de Franco, tres en el grupo María Pita y seis en el Barrio de las Flores. Solo tres fueron excluidas por no ser subvencionables o ya tener otras ayudas incompatibles. De todos los proyectos presentados, es en el Barrio de las Flores donde se ubica la solicitud que requiere una mayor inversión, presentada por la Mancomunidad de los bloques 45 y 46 de las calles Girasoles y Geranios, con 147 viviendas.

Los propietarios de las viviendas requieren ayudas europeas para empezar obras de aislamiento de fachada y cubierta y retirada de amianto que suman cerca de 4,4 millones, casi la mitad del total del coste de proyectos presentados. Otra actuación de importancia, y que también está por iniciar, es la propuesta por los vecinos del número 13 de Juana de Vega para la rehabilitación estructural del inmueble, una obra que tendrá un coste total de 1,6 millones. Es uno de los edificios con fachada de galerías que aún se conservan en la céntrica calle. Uno de sus pisos lleva a la venta meses por medio millón de euros.

En la misma calle, pero en el número 6, los propietarios solicitan fondos europeos para subvencionar futuras obras de aislamiento de la fachada y cubierta, sustitución de instalaciones térmicas, retirada de amianto y mejora de accesibilidad presupuestadas en 1,12 millones. En torno al medio millón se sitúan proyectos en otros barrios, como los trabajos de aislamiento y cubierta del número 1 de Antonio Pedreira Ríos, en O Ventorrillo —ya iniciadas— o el aislamiento del edificio número 19 de Puerta de Aires, un proyecto que por el momento tampoco ha arrancado.

Aunque se financiarán obras ya terminadas si empezaron, como muy pronto, en febrero de 2020, administradores de fincas y asociaciones vecinales denunciaron hace pocos meses que los plazos son ajustados para pedirlas. El plazo de solicitud acabó el 7 de julio, y las obras deben estar ejecutadas el 30 de junio de 2026, lo que motivó preocupaciones entre los propietarios de los edificios.

El coste del total de proyectos excede los fondos europeos de la convocatoria; ya que el crédito para toda la Ciudad Vieja y Pescadería es de unos 730.000 euros, el del grupo de viviendas María Pita de 765.000, Casas de Franco 1,45 millones y Barrio de las Flores, 2,2 millones. Entre otros requisitos, se debe conseguir, tanto una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable, como una bajada del 25% de la demanda energética para calefacción y refrigeración.

