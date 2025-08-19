Alternativa acusa a la Xunta de marginar a Monte Mero
La Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña eligieron el Monte Mero para construir 4.000 viviendas en 400.00 metros cuadrados de suelo y de las que se prevé que un 80% sean protegidas y un 20% libres, de las cuales el 98% serán edificios y el 2% chalés, lo que supone un total de 80 viviendas unifaminliares que se situarán en parcelas con vistas a la ría.
El Concello de Oleiros se queja de que la posible urbanización del ámbito, que afecta a un manojo de propietarios, muchos de ellos con viviendas y residentes en la zona, perjudicarán a propiedades que están calificadas como suelo urbanizable, ya que «serán expropiadas previéndose pagarles las propiedades como suelo rústico al no estar urbanizadas». Alternativa dos Veciños señala que, si hay que urbanizar, «no se puede excluir a los vecinos».
