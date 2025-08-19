Bajada de temperaturas y posibilidad de lluvias este martes en A Coruña
Las máximas y las mínimas tendrán un grado menos que este lunes
Este martes, Galicia se mantiene entre las altas presiones sobre las Azores y una baja relativa sobre Francia, con circulación del noroeste que trae humedad, según informa MeteoGalicia.
Por lo tanto, A Coruña vivirá una mañana de cielos con más nubes, donde no se descarta algún orballo puntual. Por la tarde la tendencia es a la apertura de claros en general, aunque con el avance de las horas se espera algún chubasco débil.
Las temperaturas siguen en ligero descenso, y las máximas serán de 22ºC, mientras que las mínimas de 17ºC, un grado menos que este lunes en la ciudad.
El viento soplará flojo de componente norte.
