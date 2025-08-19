Un bombero de Betanzos en Ourense: «El fuego va a una velocidad nunca vista, como si le pusieras pólvora»

La lucha contra los incendios en Ourense, que ya han arrasado más de 75.500 hectáreas y se han convertido en los más grandes de la historia de Galicia, continúa requiriendo todas las manos posibles. Entre ellas están efectivos de los Bomberos de A Coruña y otros compañeros del Consorcio Provincial Contraincendios. Uno de los desplazados hasta la zona de Valdeorras fue Pedro Fernández, bombero de Betanzos, que actuó en la zona hasta el pasado lunes y vuelve mañana. El bombero, que volvió de sus vacaciones antes de tiempo para ayudar con las tareas de extinción, destaca que nunca había vivido un fuego tan voraz. «Incendios parecidos sí, pero nos tendríamos que remontar a los de 2006», afirma.

Una de las mayores dificultades con las que se encuentran a la hora de extinguir las llamas es la velocidad del fuego y la rapidez con la que se extiende. «Nunca lo había visto así, es como si le pusieras pólvora. Cuando te das cuenta, estás montando una manguera y ya se ha pasado», detalla el bombero. Los vecinos terminan siendo en muchas ocasiones los que lo cambian todo. «La gente lo poco que tienen, te lo dan. Quieres comer, agua, lo que sea. Están contigo, te ayudan, porque lo que quieren es salvar su vida», relata Fernández. Entre las razones que explican este fenómeno está la propia climatología de estos días, con temperaturas muy altas, y el estado de los montes. «Dentro de los núcleos estos hay mucha vivienda abandonada, muchos terrenos que no están cuidados, ya no hay animales...», explica Fernández. «Los incendios van a ocurrir pero lo que hay que hacer es prepararse para esto. Y la única preparación que hay por eso es la prevención, tener el monte controlado y tener las cuadrillas contratadas todo el año».

El bombero de Betanzos vuelve este miércoles a la zona, junto con otros 17 compañeros, según ha indicado el Consorcio. Estarán divididos en dos dotaciones con ocho trabajadores cada una. «Esta ampliación permitirá aumentar la capacidad de respuesta y la cobertura de las zonas afectadas, manteniendo la operatividad durante las 24 horas y reforzando el trabajo en turnos».

Los Bomberos de A Coruña también continúan desplazándose hasta Ourense para asistir al operativo. Los efectivos coruñeses estuvieron la madrugada del martes protegiendo una estación de servicio en la carretera A-52, que tuvo que ser cortada por los incendios. «Condiciones muy complicadas y un incendio muy virulento, pero seguimos firmes en el trabajo», escribieron en sus redes sociales.

El coordinador de Seguridad Ciudadana del Concello, Carlos García Touriñán, explicó que sus compañeros consiguieron controlar el fuego cercano a la estación de servicio pero que todavía sigue habiendo «momentos que son complejos». «Esperemos que estos días que ya están bajando las temperaturas ayuden a ir cerrando algún incendio y que los medios puedan repartirse de otra manera, pero la situación sigue siendo muy complicada», señaló.

Los efectivos coruñeses estuvieron durante la noche controlando y apagando las llamas que se acercaban a núcleos de la zona de Verín, Xinzo de Limia y Monterrei. «En nuestra zona conseguimos proteger a los pueblos y no hubo necesidad de evacuar», afirmó García Touriñán.