Un brigadista continúa muy grave y otros dos y un bombero graves por incendios en Galicia

Tres brigadistas y un bombero que sufrieron quemaduras en las labores de extinción de incendios en Galicia continúan ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos muy grave y los otros tres graves.

Según el parte ofrecido este martes por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el brigadista de 18 años se encuentra estable, pero su pronóstico es muy grave. Sufrió quemaduras de tercer grado, con un 40% de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo.

El brigadista de 23 años que sufre quemaduras de segundo grado, con una afectación del 15% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente, aunque con pronóstico grave.

Otro de los brigadistas heridos, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado, con un 15% de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo. Se encuentra estable, con pronóstico grave.

En la jornada de ayer ingresó un bombero de 46 años, con quemaduras de segundo grado y afectación del 10% del cuerpo. Pese a haberse intoxicado por inhalación de humo, está estable y con pronóstico grave.