Un brigadista continúa muy grave y otros dos y un bombero graves por incendios en Galicia
Todos continúan ingresados en el hospital de A Coruña
EFE
Tres brigadistas y un bombero que sufrieron quemaduras en las labores de extinción de incendios en Galicia continúan ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos muy grave y los otros tres graves.
Según el parte ofrecido este martes por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el brigadista de 18 años se encuentra estable, pero su pronóstico es muy grave. Sufrió quemaduras de tercer grado, con un 40% de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo.
El brigadista de 23 años que sufre quemaduras de segundo grado, con una afectación del 15% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente, aunque con pronóstico grave.
Otro de los brigadistas heridos, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado, con un 15% de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo. Se encuentra estable, con pronóstico grave.
En la jornada de ayer ingresó un bombero de 46 años, con quemaduras de segundo grado y afectación del 10% del cuerpo. Pese a haberse intoxicado por inhalación de humo, está estable y con pronóstico grave.
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote
- Rehabilitación de una antigua ruina en San Andrés, en A Coruña, para abrir habitaciones y pisos turísticos
- El chef coruñés de adopción y elección que abrió un pequeño oasis en Laxe
- Día grande de las fiestas de A Gaiteira, en A Coruña, con una noche de rock: así seguirá el domingo