Condenado por lesiones y no por amenazas tras agredir a su novia en A Coruña y decir a los policías que la iba a matar

La Justicia ha condenado a nueve meses y un día de prisión a un vecino de A Coruña por zarandear y lesionar a su compañera sentimental en su domicilio, pero lo ha absuelto de amenazas aunque el hombre le dijo a los policías que lo detuvieron que «cuando vuelva la voy a matar». Según figura en los hechos recogidos en la sentencia, no consta que estas amenazas «hubieran llegado a conocimiento» de la víctima.

La agresión ocurrió el 1 de septiembre del año pasado en el piso que ambos compartían desde hacía unos meses en la ciudad, cuando, durante una discusión, el hombre la agarró, le tiró fuertemente del brazo y la zarandeó, causándole una lesión leve. El hombre, que ya había sido condenado en 2022 por lesiones y maltrato familiar a dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad, fue detenido por una patrulla policial, que lo trasladó a un centro médico. Durante el viaje, afirmó a los agentes que iba a matar a su pareja, deseándole que «se muera de cáncer», defendiendo que «había que matarlas a todas» y señalando que «esto me pasa por solo golpearla, si la matase se acababa el problema», aunque no se probó que estas palabras llegasen al conocimiento de la mujer.

El Juzgado de lo Penal nº 6 condenó al hombre a nueve meses y un día por malos tratos, obligándole a pagar a su víctima 100 euros por las lesiones y prohibiendo comunicarse con ella o acercársele a menos de 300 metros durante un año, nueve meses y un día, pero lo absolvió de la acusación de amenazas sobre la mujer. El hombre apeló, pidiendo que se le aplicase la atenuante de drogadicción, pero la Audiencia Provincial lo ha rechazado, señalando que la sentencia original ya había ponderado «en su justa medida» la situación personal del recurrente y sus adicciones imponiéndole una pena más leve de lo que reclamaba el fiscal.

Insultos y cabezazo en la cara

La Audiencia también ha rechazado la apelación de otro vecino de A Coruña condenado a once meses de prisión y diez días de localización permanente por golpear, amenazar y vejar a su pareja. En este caso, el hombre no tenía antecedentes, y vivía en la ciudad con la mujer y la hija de ambos, menor de edad. Según reflejan los hechos probados, en junio y agosto de 2017 y en abril de 2019 profirió amenazas contra la mujer, con palabras como que «la iba a tirar por la ventana» o que «le iba a meter una hostia». También la llamó «mierda» e «hija de la gran puta».

En septiembre de 2019 los dos tuvieron una discusión en un bar de A Coruña y ella abandonó el local, pero su marido la siguió, le quitó de las manos el móvil y le pegó un cabezazo en el rostro, ocasionándole una fractura de huesos que curó a las pocas semanas. El procedimiento sufrió retrasos, y la primera sentencia, del Juzgado de lo Penal nº6, no llegó hasta diciembre del año pasado. El juzgado consideró al hombre culpable de malos tratos, amenazas leves y un delito continuado de vejaciones injustas, si bien lo absolvió de otras acusaciones. También lo obligó a pagar a la mujer con 2.000 euros y al Sergas por los gastos ocasionados al atenderla. El condenado apeló a la Audiencia Provincial, pero este órgano ha ratificado la primera sentencia.