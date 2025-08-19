Ferdy: Destino A Coruña a través de la moda

Cuando Ferry Torrealba hizo las maletas para abandonar Caracas e instalarse en A Coruña no podía imaginar todo lo que le esperaba. Una etiqueta del equipaje con el código IATA del aeropuerto de Alvedro (LCG) escondía miedos e incertidumbre pero también trabajos inesperados —como el de butanero o camarero— y un sueño que se hizo realidad: crear su marca de ropa. Ahora esa pegatina que un día colgó de su maleta está estampada en las camisetas de la colección Origen, con la que celebra el sexto aniversario de Ferdy. «Hace seis años que abrí la tienda y lo que quiero es que la gente conozca quién está detrás de la marca. Quién soy y de dónde vengo. Contar mi historia», explica.

Esta prenda, que ha creado junto a la diseñadora gráfica Paula Esteban, «simboliza el inicio de un viaje». El suyo fue para emigrar. Partió de Caracas con destino A Coruña. «Lo primero que te colocan cuando haces el check in, que es como se llama la camiseta, es esa pegatina que corresponde al destino que va», detalla. Por delante, se puede leer la frase Are you ready? [¿Estás listo?], que es lo que cualquier persona se pregunta antes de iniciar una aventura. Además, si uno se fija bien en la camiseta —la hay en blanco y en negro—, ve el código LCG, pero también una fecha clave para Ferdy: dos de febrero de 2008, el día que se instaló en su nuevo hogar.

Sin embargo, desde ese momento y hasta que el 6 de abril de 2019 abrió su tienda, pasaron muchas cosas que también tienen hueco en esta colección. El camino recorrido. «Yo no caí de un paracaídas y abrí una tienda en A Coruña así de la nada. Esta es mi forma de contar la historia de quién está detrás de la marca», relata, y recuerda sus etapas como butanero, que fue su primer trabajo en Galicia, de ahí que algunas prendas sean de color naranja, y camarero. También hubo periodos difíciles, de monotonía, sin salir de la zona de confort. Por eso hay una cápsula con prendas en color negro.

Ya al final llega la «zona de color», como la denomina el diseñador. Siempre tuvo claro que ese era su fin, «dar pinceladas de color a las calles de la ciudad». Basta con entrar a su tienda del número 10 de la calle San Andrés para comprenderlo. Al crear su marca, que lleva su nombre, Ferdy siempre tuvo claro que el objetivo era «crear comunidad». Asegura que lo ha conseguido. Ahora, esta colección es como un regalo, una carta de presentación y una declaración de intenciones. Sus ganas de seguir tejiendo esa red, avanzando y creando no tienen fin. «El primer día que lanzamos las camisetas se agotaron», desvela, orgulloso de su trabajo. Reconoce, además, que han pasado por su tienda viajeros de Japón o Italia que ahora pasean sus creaciones por sus lugares de origen. Ferdy tiene su casa en A Coruña, pero su marca traspasa fronteras.