Las fuentes de A Coruña, un refugio frente a las altas temperaturas

Aunque A Coruña logró esquivar en parte la ola de calor que ha sufrido toda España —y en especial el sur de Galicia—, los termómetros registraron altas temperaturas que no son muy habituales por estas tierras. Tanto es así que los coruñeses se echaron a las playas, pero también a las fuentes. Los chorros del parque de Vioño fueron elegidos por muchas familias para escapar del calor. Un lugar para refrescarse y disfrutar.

Pero, ¿es bueno mojarse en este tipo de espacios? Lo cierto es que en A Coruña no hay una ordenanza específica sobre fuentes, pero desde el Concello aseguran que hay diferencias entre las tradicionales —como la de Cuatro Caminos o la ubicada en la plaza de Portugal— y las que son solo chorros. El agua viene de las traídas, por lo que no hay problemas para la salud. Además, en los chorros, los usuarios se mojan, pero no se zambullen como en una piscina. De ahí que no haya ningún peligro.

Lo que está prohibido es meterse en fuentes ornamentales. Ya hace años era habitual ver a gente metida en la del puente de la ronda de Outeiro, frente a la estación de bus y que se puede ver desde Alfonso Molina. Una práctica que no se debe copiar. Para eso están las playas y piscinas. De hecho, la Policía Local puede intervenir e impedir el baño por protección del mobiliario urbano o por motivos de seguridad. La fuente de los Surfistas, la de la plaza de Portugal o la de Cuatro Caminos no son lugares de baño.

Sin embargo, refrescarse en zonas de chorros es algo ya habitual en ciudades europeas como París o Berlín. Así, el Concello anunció hace unos meses que Novo Mesoiro contará con una zona lúdica refrescante en la que podrán jugar pequeños y mayores.

La idea de este proyecto, que formaba parte de los Orzamentos Participativos de 2023, es instalar diferentes juegos acuáticos, como uno que hace el efecto de un géiser y emana agua a presión desde el suelo; otro que crea un efecto abanico desde el suelo, de modo que el líquido hace un arco antes de caer; otro que cuenta con cuatro chorros que los niños y niñas pueden combinar de diferentes maneras cada vez que accionen su pulsador; y también juegos que arrojan agua de arriba hacia abajo en forma de hélices de helicóptero.

Este tipo de espacios cuentan con sistemas de depuración del agua y se convierte también en una alternativa de ocio adaptada a personas con diversidad funcional. Así, para afrontar las altas temperaturas, cada vez con más presencia en el noroeste peninsular, A Coruña tiene opciones para todos los gustos: playas, piscinas o fuentes. Lo importante es mantenerse fresco e hidratado.

