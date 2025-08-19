Julia Abalde (A Coruña, 1988) es la ganadora del Premio Autobán al mejor Fanzine Gallego por su obra La Ilusión. Esta se puede ver en la muestra Expofanzines Autobán, en la Biblioteca de Estudios Locales de A Coruña.

«Hay algo liberador en hacer fanzines: no tienes que pasar por ningún filtro»

¿De dónde surge el concepto para La ilusión y por qué decidió hacerlo en un formato de poemario ilustrado?

Yo soy ilustradora pero desde siempre tengo el hábito de escribir poesía. Llevaba tiempo pensando en compartir mis poemas, porque hasta ahora siempre han sido una cosa íntima y privada mía. Se dio una situación en la que viví una ruptura amorosa de una relación de diez años, que implicó un cambio de vida muy fuerte. Pensé que de esta vivencia podía agrupar los poemas y darles un sentido, una lógica, un orden, acompañarlos de dibujo, de ilustración, porque al final soy dibujante, no puedo evitarlo. Estar atravesando un momento tan delicado a nivel psicológico y pensar en el poemario, me ayudó, porque fue como hacer un desplazamiento y ya no estar obsesionándome con la ruptura, sino con los poemas. Me ayudó a tejer un orden y dar sentido a todo lo que yo estaba viviendo en ese momento.

¿Ve la poesía y la ilustración como artes separadas o son ámbitos complementarios?

Para mí están muy unidas porque siento como que mi manera de pensar en imágenes también tiene algo muy conceptual, muy de símbolos y conectar cosas, que también aplico a la poesía. En mi cabeza no están lejos. La diferencia es que para la ilustración sí que estoy dentro del ámbito profesional y sin embargo en la poesía soy totalmente amateur y eso a veces me hace que en la poesía me sienta más libre porque no tengo tanta expectativa.

En el resto de sus trabajos como ilustradora suele explorar el mundo más interior de las personas, la intimidad…

A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el mundo interior de las personas, tanto lo que veo en mí como lo que veo en los demás. En realidad a todos nos pasa un poco lo mismo. A veces hay sentimientos que es bonito encontrar una manera de comunicarlos a través de una imagen o de una combinación de palabras que de repente te lleva a ese lugar. Eso lo que me gusta de escuchar canciones, leer poesía o ver películas. Esa capacidad de repente de condensar ahí una sensación.

Tiene también experiencia en la docencia. ¿Qué le llama de ayudar a a dar los primeros pasos en este mundo del arte?

Lo que me llama no es tanto el enseñarle a otros sino lo que aprendes de ellos. Hay algo muy bonito que ocurre cuando estás con niños y con adolescentes. Son personas que están en otra etapa de la vida y tienen una visión muy diferente de las cosas. Dar clase me permite hacer conexiones de cosas o se me ocurren cosas que no se me hubieran ocurrido sin esa interacción. Son contextos en los que pasan cosas inesperadas y hay mucha posibilidad. Tú abres, empiezas a tirarles ideas y ellos lo amplían muchísimo más.

Es ganadora del premio Autobán. ¿Qué tiene de atractivo para usted la autoedición?

Yo soy del año 88. Eso quiere decir que soy de esta generación de personas que justo acabamos la carrera con la crisis económica. En ese momento, cuando yo vivía en Barcelona, empezaron a florecer por todas partes ferias de fanzines. Creo que de alguna manera tuvimos unos inicios laborales muy cargados de incertidumbre y de precariedad, de repente el mundo de los fanzines nos permitía una cierta realización. Además hay algo super liberador en hacer tus fanzines que es que no tienes que pasar por ningún filtro, puedes hacer lo que quieras. Yo por ejemplo, en el caso de La ilusión, que es un trabajo tan personal, no sé si lo hubiera podido sacar a través de un medio que no fuese la autoedición porque es como muy propio.