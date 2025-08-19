¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 19 de agosto

Cascarillarte con Tropa de Trapo y Brais das Hortas

18.00 horas | El ciclo de artes escénicas Cascarillarte continúacon Contos de nenas grandes e pequenas, de la mano de Tropa de Trapo, y Zona en Obras, de Brais das Hortas, a las 19.30 horas.

Parque de Eirís

Exposición sobre las fiestas de María Pita

9.00 horas | Exposición As festas de María Pita a través dos seus carteis.

Marineda City

Concierto de la agrupación Amizades

20.00 horas | La emblemática Agrupación Musical Amizades, que el año pasado celebró el cuarto de siglo en funcionamiento, ofrece un concierto que es de esperar que incluya clásicos de su repertorio como Habanera de A Coruña.

María Pita

Eirís celebra su Fiesta de la Fresa

19.00 horas | Tradicional reparto de fresas en la Festa da Fresa de Eirís, con varias actividades para todos los públicos.

Parque de Eirís

Continúan las ferias de Artesanía y Libro Antiguo

10.30 horas | Las ferias de artesanía, libro, libro antiguo y cómic son uno de los clásicos del verano en A Coruña más aclamados por la ciudadanía. Estos días, todavía se puede disfrutar de la del libro antiguo y la de artesanía (Mostrart), con una amplia variedad de puestos.

Méndez Núñez

Noche de fiesta y música en Eirís

20.00 horas | Concierto de Culimaia y actuación de la orquesta Metrópolis con Lidia Sueiro.

Parque de Eirís