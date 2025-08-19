La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes

Que llueva en A Coruña o en Galicia rara vez ha sido noticia. Sin embargo, tras un año muy lluvioso, estamos viviendo un verano con muchas menos precipitaciones de las que acostumbramos.

Desde el 28 de julio no se registraban precipitaciones en A Coruña y este 19 de agosto, tres semanas después, volvió a caer agua del cielo en la ciudad. Habrá que ver cuánto se acumula al final del día, aunque en la última jornada en la que hubo lluvia solo fueron 0,3 litros por metro cuadrado. El día antes, el 27, fue el doble, 0,6 litros.

Gente escapando de una terraza al empezar la lluvia / Carlos Pardellas

En lo que va de verano, desde el 21 de junio, solo ha llovido 8 días de un total de 60. Sin embargo, el único día que hubo una buena cantidad de agua fue el 19 de julio, con 6,5 litros. Precisamente ese día fue en el que la lluvia sorprendió en el muelle de Batería a los miles de asistentes al concierto de Arde Bogotá, que dio para muchos vídeos y fotografías cantando y tocando épicamente bajo la lluvia.

Poco antes de las 14.00 horas volvía a caer lluvia en este martes, aunque no por igual en todas las zonas de la ciudad. En el centro el chaparrón se hizo notar y por la calle se comenzaron a ver carreras de quienes no contaban con que un día así volviese a llover.

Chaparrón este martes en Puerta de Aires / Carlos Pardellas

De todas maneras, la previsión de MeteoGalicia para este día 19 ya anticipaba que podía haber lluvia, aunque en forma de orballo por la mañana o algo más fuerte por la noche. Está por ver si estas precipitaciones ayudan a quien más lo necesitan en este momento, los que luchan contra el fuego en la provincia de Ourense.