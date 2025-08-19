"Noche muy tensa" para los Bomberos de A Coruña desplazados a los incendios de Ourense

Los Bomberos de A Coruña continúan desplazados en Ourense. Desde la pasada semana se encuentran en la zona diez bomberos, dos mandos y tres vehículos trasladados por el Concello de A Coruña para colaborar en las labores de extinción de los incendios declarados en la provincia, aunque en algún momento regresaron a la ciudad.

Esta pasada noche, según relatan en sus redes sociales, pasaron una "noche muy tensa en A Gudiña". "El Puesto de Mando Avanzado nos asignó la protección de las estaciones de servicio de la A-52, rodeadas por el fuego", acalaran.

El fuego siguió con su avance descontrolado, lo que probablemente convierta los incendios de estos días en los peores de la historia en Galicia. "Condiciones muy complicadas y un incendio muy virulento, pero seguimos firmes en el trabajo", expresan.

Bomberos de A Coruña en la extinción de los fuegos de Ourense / LOC

"El paisaje que queda es desolador", resumía la pasada semana en este diario el coordinador de Seguridad Ciudadana del Concello, Carlos García Touriñán, tras hablar con sus compañeros.

Por su parte, el Consorcio Provincial Contraincendios de A Coruña, también anunciaba en las últimas horas la movilización de sus bomberos para apoyar las labores de extinción de los incendios en Ourense. La entidad, integrada por la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia, explica que colabora de forma activa con dos dotaciones de bomberos en las tareas de extinción de los fuegos.