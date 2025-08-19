"Noche muy tensa" para los Bomberos de A Coruña desplazados a los incendios de Ourense

Los técnicos de emergencias coruñeses centraron su labor en evitar que las llamas alcanzasen gasolineras de la A-52

Bomberos de A Coruña en los incendio de Ourense

Bomberos de A Coruña en los incendio de Ourense / LOC

RAC

Los Bomberos de A Coruña continúan desplazados en Ourense. Desde la pasada semana se encuentran en la zona diez bomberos, dos mandos y tres vehículos trasladados por el Concello de A Coruña para colaborar en las labores de extinción de los incendios declarados en la provincia, aunque en algún momento regresaron a la ciudad.

Esta pasada noche, según relatan en sus redes sociales, pasaron una "noche muy tensa en A Gudiña". "El Puesto de Mando Avanzado nos asignó la protección de las estaciones de servicio de la A-52, rodeadas por el fuego", acalaran.

El fuego siguió con su avance descontrolado, lo que probablemente convierta los incendios de estos días en los peores de la historia en Galicia. "Condiciones muy complicadas y un incendio muy virulento, pero seguimos firmes en el trabajo", expresan.

Bomberos de A Coruña en la extinción de los fuegos de Ourense

Bomberos de A Coruña en la extinción de los fuegos de Ourense / LOC

"El paisaje que queda es desolador", resumía la pasada semana en este diario el coordinador de Seguridad Ciudadana del Concello, Carlos García Touriñán, tras hablar con sus compañeros.

Por su parte, el Consorcio Provincial Contraincendios de A Coruña, también anunciaba en las últimas horas la movilización de sus bomberos para apoyar las labores de extinción de los incendios en Ourense. La entidad, integrada por la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia, explica que colabora de forma activa con dos dotaciones de bomberos en las tareas de extinción de los fuegos.

TEMAS

  1. El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
  2. Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
  3. Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
  4. Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
  5. El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote
  6. Rehabilitación de una antigua ruina en San Andrés, en A Coruña, para abrir habitaciones y pisos turísticos
  7. El chef coruñés de adopción y elección que abrió un pequeño oasis en Laxe
  8. Día grande de las fiestas de A Gaiteira, en A Coruña, con una noche de rock: así seguirá el domingo

"Noche muy tensa" para los Bomberos de A Coruña desplazados a los incendios de Ourense

"Noche muy tensa" para los Bomberos de A Coruña desplazados a los incendios de Ourense

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 19 de agosto

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 19 de agosto

Luz Casal actuará en la cúpula de Zara de A Coruña el próximo 26 de agosto

Luz Casal actuará en la cúpula de Zara de A Coruña el próximo 26 de agosto

La comarca de A Coruña amplía sus reservas de agua tras reducir el consumo los concellos

La comarca de A Coruña amplía sus reservas de agua tras reducir el consumo los concellos

La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día

La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día

Julia Abalde: «Hay algo liberador en hacer fanzines: no tienes que pasar por ningún filtro»

Julia Abalde: «Hay algo liberador en hacer fanzines: no tienes que pasar por ningún filtro»

Los otros oficios hosteleros en armas en A Coruña: de limpieza a recepción

Los otros oficios hosteleros en armas en A Coruña: de limpieza a recepción

Bajada de temperaturas y posibilidad de lluvias este martes en A Coruña

Bajada de temperaturas y posibilidad de lluvias este martes en A Coruña
Tracking Pixel Contents