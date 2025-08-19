Los otros oficios hosteleros en armas en A Coruña: de limpieza a recepción

La hostelería coruñesa está negociando la actualización de su convenio, y Comisiones Obreras, UGT y CIG han convocado para las 19.00 horas de este miércoles una manifestación en el muelle de Calvo Sotelo para denunciar el «golpe brutal» de la eliminación del complemento durante las bajas, así como «salarios justos» y mejor conciliación. Y, aunque buena parte de los empleados del sector trabajan en bares y restaurantes, el convenio también incluye al personal de hoteles, con problemas particulares: desde el desgaste físico de las camareras de piso que limpian y mantienen las habitaciones a las dificultades para compatibilizar la vida social y familiar con los horarios del sector.

«En recepción hacemos muchísimos trabajos, pero somos los olvidados, queremos que se nos tenga en cuenta», indica David Vázquez, que desempeña ese trabajo en un hotel del centro de A Coruña y lleva en el oficio desde 2002. Este delegado sindical de Comisiones Obreras explica que por la noche «estamos solos» para atender todos los problemas, que han de reaccionar ante imprevistos de seguridad y «buscar soluciones de todo tipo», como ayudar a los clientes a encontrar formas de viajar ante los problemas derivados de los incendios.

Vázquez participa en el proceso de negociación del convenio, ahora «bastante parado», y reclama una subida de salario general en torno al 5%, además de que «se tenga en cuenta», a través de pluses, que los empleados de hoteles tienen que trabajar fines de semana, festivos y noches. En la crisis de 2008, señala, se renunció a parte del complemento de nocturnidad, que ahora reclama que se recupere.

María del Mar Suárez, delegada sindical de UGT y responsable del departamento de eventos de un hotel de la ciudad, lleva 29 años en el establecimiento, y considera que los empleados «somos lo suficientemente responsables, no nos vamos corriendo a la hora de acabar: si hay mañana un pico de ocupación y se necesita gente está ahí». Pero reclama que las empresas compensen esta implicación en la situación actual, con buenos datos de ocupación, pues si no, «la gente buena y que trabaja bien se acaba yendo».

Para Suárez, hay que desarrollar políticas de conciliación y actualizar los salarios recogidos en el convenio, que ha quedado «completamente obsoleto para los horarios y el trabajo que se hace», y también protesta porque el suplemento de jefaturas de departamento se ha ido absorbiendo en subidas salariales y «sigues cobrando prácticamente lo mismo que hace muchos años». Pero «lo más importante de todo es que quieren cortarnos derechos» y eliminar el complemento que les garantiza que cobrarán el 100% de los salarios en las bajas durante doce meses, algo que considera «totalmente injusto».

Isabel Fernández, delegada de la CIG, es camarera de piso en un hotel de la provincia y señala que en él se cumple el convenio, pero que conoce otros casos en los que «no se respeta absolutamente nada, ni los festivos» que corresponden. También hay casos en los que una empleada tiene el contrato habitual de 40 horas «pero hace muchas más, porque hasta que no acabas no te vas, y te mandan 20 habitaciones o las que cuadren».

El convenio, cree Fernández, «tiene que mejorar y muchísimo», y, además de subir unos sueldos que «son tristes y pequeños», pide la jubilación a los 61 años por la dureza física del oficio. En el hotel en el que trabaja tienen camas con elevación asistida, pero no es lo normal, y en general hay que levantarlas para trabajar aunque el peso es elevado. Las camareras de piso, explica, hacen «movimientos muy repetitivos» que desgastan el cuerpo.