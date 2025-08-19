Personas con discapacidad denuncian problemas de accesibilidad en el Noroeste

La demora con la que se presentó este año el cartel —a tan solo cuatro días del inicio de los conciertos— no fue el único elemento del festival Noroeste Estrella Galicia que ha suscitado polémica entre su audiencia. Usuarios y usuarias de sillas de ruedas se llevaron una desagradable sorpresa al acudir al escenario que el festival habilita cada año en Riazor, y descubrir que, a diferencia de ediciones precedentes, la zona reservada para personas con movilidad reducida estaba considerablemente alejada del palco. «Todos estos años, la zona accesible estaba a la altura del Playa Club, pegada a la zona VIP. Al llegar vimos que el punto accesible estaba muy muy lejos. No veíamos nada, casi tenemos que ver los conciertos por el zoom del móvil», lamenta una usuaria, Carmen, que aporta una imagen desde la zona acotada para movilidad reducida que vale más que mil palabras sobre la limitada visibilidad del lugar.

Un cambio de ubicación que, explica, el auxiliar que les atendió —del que destacan su amabilidad y disposición— atribuyó a «motivos de seguridad»; una explicación que no convence ni a usuarios de la zona ni a sus acompañantes. «Es cierto que con tanta aglomeración se hace complicado a veces pasar a esa zona, pero en María Pita se hizo un corredor con vallas y funcionó muy bien. Se podría hacer lo mismo», comenta Carmen, que el viernes, primer día de conciertos en la playa de Riazor, optó por marcharse a su casa «desolada y enfadada». La ubicación designada, relata, sumada a los fallos de sonido que entorpecieron la primera jornada y a la ausencia de pantallas en el escenario por problemas presupuestarios, provocó que «no pudiésemos ver ni oír». Tanto es así que Carmen, como otros, decidió prescindir de la seguridad de la zona acotada al día siguiente. «El sábado decidí llegar muy temprano y pegarme a la valla de la zona VIP, que sí seguía junto al Playa Club, para ver a The Vaccines», relata.

En María Pita, abunda, las cosas fueron muy diferentes. Además del corredor vallado para facilitar el paso a las personas con movilidad reducida y otras discapacidades, así como a sus acompañantes, la zona accesible se situaba en una ubicación que califica de «excelente» , disponía de baños adaptados y de personal para facilitar sus movimientos. De cara al año que viene, los usuarios de la zona recomiendan revisar los aforos, con el fin de que no se quede corto ni se desaproveche el espacio. «Todo evento tiene su aforo. En Bonnie Tyler se quedó gente fuera, en otros se cubren pocas sillas... cada persona tiene derecho a un acompañante, y siempre hay protestas porque no hay sitio. Creo que sería buena idea hacer un registro previo para hacer una aproximación de con cuánta gente se cuenta», recomienda.

Otro de los elementos que las personas con discapacidad echaron de menos en esta edición fueron las mochilas vibratorias, que ayudan a las personas con problemas de audición a disfrutar de la música, y que sí estuvieron presentes en otras ediciones. «En el año de las Tanxugueiras hubo mochilas e intérprete de lengua de signos toda la gira», cuenta Moncho Solórzano, conocido como DJ Inclusivo, que suele valerse de estos aparatos para pinchar música desde que un accidente le privó d e la audición. Un recurso del que, asegura, también podría valerse la administración para facilitar la accesibilidad auditiva en sus eventos públicos. «Soy el guardián de las mochilas de la ONG Poten100mos, se pueden alquilar. Para un particular son caras, para un presupuesto de eventos, no», explica.

