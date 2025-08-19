Tres días de festejos para todos en la Sagrada Familia

Las fiestas de la Sagrada Familia se celebrarán del 22 al 24 de este mes en la plaza de San Rosendo y la pista polideportiva. El viernes arrancará con Peor Imposible de Peter Punk (19.30 horas). A las 21.30, pregón a cargo de Álex Bergantiños, seguido de la verbena con Eureka. El sábado habrá hinchables y fiesta de la espuma, sesión vermú con Andrés Solórzano y DJ TakeSound (13.30) y, por la noche Los Platinos. El domingo actuará la Coral Polifónica de la Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos (13.30).