Tres días de festejos para todos en la Sagrada Familia
A Coruña
Las fiestas de la Sagrada Familia se celebrarán del 22 al 24 de este mes en la plaza de San Rosendo y la pista polideportiva. El viernes arrancará con Peor Imposible de Peter Punk (19.30 horas). A las 21.30, pregón a cargo de Álex Bergantiños, seguido de la verbena con Eureka. El sábado habrá hinchables y fiesta de la espuma, sesión vermú con Andrés Solórzano y DJ TakeSound (13.30) y, por la noche Los Platinos. El domingo actuará la Coral Polifónica de la Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos (13.30).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- Despedida en A Coruña por sacar fotos de ancianos a los que cuidaba en un residencia y enseñarlas
- El chef coruñés de adopción y elección que abrió un pequeño oasis en Laxe
- Día grande de las fiestas de A Gaiteira, en A Coruña, con una noche de rock: así seguirá el domingo
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Batalla Naval: Efervescencia de fuego sobre las aguas en A Coruña