Los vecinos de O Castrillón ya tienen todo listo para las fiestas

Las fiestas de O Castrillón-Urbanización Soto, dentro del programa de María Pita, se celebrarán los días 20, 21 y 22 de este mes en la Praza Pablo Iglesias con 15 actividades gratuitas para todos los públicos.

El miércoles habrá actuación de Pandereiras Sen Fronteiros (19.30), pregón del concejal de Cultura Gonzalo Castro (20.30) y concierto de Son de Camagüey.

El jueves habrá hinchables (10.30), intercambio de libros (11.30), fiesta de la espuma (13.00), Concurso de Tortillas (18.30) , par afinalizar la jornada, concierto de Tam Tam Go! (22.00).

El viernes dará comienzo con una alborada con Son D’Aquí (10.00), talleres e intercambio de libros (11.30), espectáculo de Cascarillarte (12.00), sesión vermú con Santa Compaña (13.00), juegos tradicionales con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia (18.30) y verbena con la orquesta Los Players (22.30).