Los vecinos de O Castrillón ya tienen todo listo para las fiestas
Tam Tam Go actuará el jueves | Los festejos incluyen 15 actividades
Las fiestas de O Castrillón-Urbanización Soto, dentro del programa de María Pita, se celebrarán los días 20, 21 y 22 de este mes en la Praza Pablo Iglesias con 15 actividades gratuitas para todos los públicos.
El miércoles habrá actuación de Pandereiras Sen Fronteiros (19.30), pregón del concejal de Cultura Gonzalo Castro (20.30) y concierto de Son de Camagüey.
El jueves habrá hinchables (10.30), intercambio de libros (11.30), fiesta de la espuma (13.00), Concurso de Tortillas (18.30) , par afinalizar la jornada, concierto de Tam Tam Go! (22.00).
El viernes dará comienzo con una alborada con Son D’Aquí (10.00), talleres e intercambio de libros (11.30), espectáculo de Cascarillarte (12.00), sesión vermú con Santa Compaña (13.00), juegos tradicionales con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia (18.30) y verbena con la orquesta Los Players (22.30).
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- Despedida en A Coruña por sacar fotos de ancianos a los que cuidaba en un residencia y enseñarlas
- El chef coruñés de adopción y elección que abrió un pequeño oasis en Laxe
- Día grande de las fiestas de A Gaiteira, en A Coruña, con una noche de rock: así seguirá el domingo
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Batalla Naval: Efervescencia de fuego sobre las aguas en A Coruña