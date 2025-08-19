La Xunta planea torres de hasta 12 pisos en Monte Mero y un parque de 90.000 metros

Los automóviles que salen de la ciudad por Alfonso Molina, en dirección al puente de A Pasaxe, dejan actualmente a su izquierda una amplia zona de fincas y casas bajas, entre el barrio de Xuxán y el colegio de los Maristas, por el norte, y la Ciudad de las TIC, al sur, que se prolonga hasta Pedralonga. La Xunta quiere convertir este espacio en una gran urbanización de viviendas de protección, con hasta 3.254 pisos protegidos y 771 viviendas libres, y acaba de presentar a trámite ambiental un proyecto en el que, por primera vez, detalla números y distribución de espacios. El proyecto contempla concentrar las viviendas de protección (las habrá promovidas por la Xunta y de promoción privada) en una franja de «alta densidad» bordeando el nuevo barrio, en la dirección de Alfonso Molina y la Ciudad de las TIC y separadas de estas por estrechas zonas verdes. Los edificios se proyectan, en su mayoría, con una altura máxima de bajo más doce pisos, aunque algunos bajan a ocho. La parte oriental del ámbito, la más cercana a Pedralonga, queda en su mayoría sin edificar y con un gran parque de casi 90.400 metros.

Entre el espacio verde y esta zona de alta densidad se construirán calles, equipamientos y una zona de bloques de edificios de «media densidad». En su mayoría serán de vivienda libre, con edificios de hasta cinco plantas de altura, pero también habrá dos parcelas de vivienda protegida para las que se ponen un máximo de doce y ocho alturas, más bajo, y tendrán cerca equipamientos. En las proximidades del nuevo parque se contemplan en torno a un centenar de pisos de vivienda libre, con hasta tres plantas. Y en la esquina sureste del ámbito, en el que este se inserta entre Alfonso Molina y la Ciudad de las TIC, habrá una zona verde, equipamientos, edificios reservados para uso terciario (como oficinas y zonas comerciales) y dos zonas de construcción residencial para mercado libre de, como mucho, cinco alturas.

El proyecto, para el que el Ayuntamiento aportará suelo, también incluye 35 viviendas unifamiliares, situadas tanto en las proximidades del parque, por la zona de la calle Lázaro Cárdenas, como en un espacio entre la avenida de A Pasaxe, Pedro Fernández y la avenida de Pedralonga, que lo separa del proyecto principal. Además de chalets, en este ámbito habrá 56 viviendas de protección, en bloques de hasta cuatro alturas.

Es posible que parte de las nuevas viviendas unifamiliares se reserven para los desalojados por el proyecto, pues el documento ambiental señala que actualmente hay casas bajas en Monte Mero con «incompatibilidad» con la urbanización. Según publicó este diario, la Xunta ya anunció a los vecinos el derribo, que se estima que afectaría a 38 casas. El documento ambiental no indica cuántas viviendas habrá que tirar.

La documentación del proyecto contempla un máximo de 4.025 viviendas. La cifra es más baja que la primera estimación que había realizado la Xunta, que anunció la construcción de un total de 4.310 pisos y casas, y aún puede variar a medida que se desarrolle la iniciativa. La Xunta ha encargado la redacción de un Plan de Interés Autonómico (PIA) para el proyecto, una herramienta que le permitiría modificar la normativa urbanística. El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), de hecho, contempla la construcción de viviendas en Monte Mero, y el proyecto actual, si bien establece alturas máximas de ocho pisos. Aunque se traspasa el límite, la documentación indica que se cumplen las «previsiones generales» del PGOM para el sector.

El Gobierno gallego, que prevé iniciar las obras para urbanizar el espacio en 2028, justifica las alturas del cinturón de viviendas de protección, que constituirá la «fachada urbana» de la propuesta y la «imagen de la ciudad» en su acceso por Alfonso Molina, en que están en las zonas más bajas del monte y en que concentrar los pisos en torres permite dejar más espacio libre. La zona de media densidad, argumenta la Xunta, está en partes más elevadas, y sus viarios se diseñarán con la filosofía de «calmado de tráfico», favoreciendo «un ambiente de calidad espacial, natural y tranquilo». Estos bloques tendrán jardines en la planta baja. En el caso de los edificios más cercanos a Pedralonga se ha rebajado aún más la altura porque serán la «fachada urbana» desde la ría de O Burgo.

