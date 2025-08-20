La agrupación musical Amizades hizo gala, este martes, de voces, presencia escénica y carisma en un concierto especial que ofrecieron en el auditorio de Santa Margarita, en el marco de la programación de las fiestas de María Pita. La agrupación, que aprovechó el concierto para conmemorar sus 26 años en los escenarios desde su nacimiento en la semilla de la Tuna de Veteranos, reunió a varias decenas de personas en el patio de butacas habilitado en el auditorio del parque. Los asistentes pudieron escuchar clásicos atemporales de la agrupación, así como algunos temas nuevos en su repertorio, compuesto esencialmente por boleros y otras composiciones propias de la música hispanoamericana.

Amizades emociona en el auditorio de Santa Margarita