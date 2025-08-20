La asociación Fibro Visibles busca figurantes para un videoclip
A Coruña
El colectivo Fibro Visibles, asociación autonómica de fibromialgia y otras enfermedades invisibles, busca figurantes para la elaboración de un videoclip. La grabación es el próximo sábado 23 de agosto entre 17.30 y 20. 00 en el monte de San Pedro. El punto de encuentro será a las 17.00 en el campo que hay enfrente al aparcamiento, según informa la agrupación.
«Queremos contar con la participación de socios, familiares y amigos como extras. No hace falta experiencia previa, solo ganas de compartir y ayudar a dar visibilidad a nuestra causa», comentan desde la asociación, que da el jueves 21 como fecha límite para anotarse.
